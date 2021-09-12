В Крыму сочли неприемлемым условие Киева для встречи Путина и Зеленского
По словам политика Сергея Цекова, выпады Украины в очередной раз свидетельствуют о нежелании лидера Незалежной начать диалог с российским президентом.
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Условие встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, которое выдвигает Киев, является неприемлемым для российской стороны. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.
"Если бы [Зеленский] хотел встретиться по-настоящему, дал бы поручение своему аппарату. Если бы он был политиком-реалистом, то ушёл бы от термина "оккупация" как минимум", — приводит RT слова парламентария.
Как указал Цеков, подобные выпады со стороны Киева в очередной раз свидетельствуют о нежелании украинского лидера встречаться с российским коллегой.
Ранее Лайф сообщал, что в Киеве назвали условие встречи Зеленского с Путиным. Так, по словам пресс-секретаря главы Незалежной Сергея Никифорова, украинский президент готов "в любое время" провести переговоры с Путиным, но только если на них будет поднят вопрос принадлежности территорий Крыма. При этом представитель Зеленского убеждён, что против встречи выступает именно российская сторона, поскольку, по его мнению, она не готова обсуждать эту тему.
Напомним, в конце апреля Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге Москву в качестве площадки для встречи. Тот же в свою очередь заявил, что готов к переговорам, а место их проведения значения не имеет.
Позже лидер Незалежной предложил провести саммит в Ватикане, но политологи считают, что это уловка: такими предложениями украинский лидер якобы желает полностью дискредитировать идею встречи двух президентов.
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