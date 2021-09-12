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"Резко сдал": Новый снимок измождённого Андрея Губина напугал фанатов

Поклонники отметили, что 47-летний артист очень похудел и из-за этого выглядит гораздо старше. Стоит отметить, что певец продолжает заниматься творчеством, несмотря на все трудности.

12 сентября, 14:55

Андрей Губин. Фото © Прямой эфир

Звезда 90-х певец Андрей Губин известен своим затворническим образом жизни — он давно не появляется на публике из-за сильнейших болей в спине, которые терзают его последние 15 лет. Однако недавно появилось свежее фото артиста, и на нём он едва узнаваем. На кадр, где Губин запечатлён с поклонницей, обратил внимание портал "Дни.ру".

Фанаты, увидев новый снимок 47-летнего кумира, забеспокоились, ведь певец выглядит измождённым. Болезненная худоба и потерянный взгляд, по их мнению, говорят о том, что артист "резко сдал". "Что-то Губин здесь на себя не похож, старый", "Какой был красавчик! А сейчас обычный сморщенный дядька к полтиннику", "Я его даже не узнала", — высказались поклонники в комментариях под фото.

Фото © Instagram / andreygubin_thebest

Фото © Instagram / andreygubin_thebest

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Стоит отметить, что, несмотря на все трудности, артист продолжает заниматься творчеством. Он также подыскивает себе тихий и уютный дом в Подмосковье, где планирует "доводить до ума" свои новые композиции. Компанию в новом жилище певцу составит любимая девушка, личность которой он не рассекречивает.

Ранее Лайф сообщал, что Губин вернулся в Россию из Египта, где пытался привести себя в порядок. Однако певец по-прежнему находится в плохом состоянии и страдает от болей. Некоторое время артист жил за рубежом, поклонники поговаривали, что он и вовсе не собирается обратно.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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