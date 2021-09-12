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Дом обрушился в пригороде Тель-Авива на следующий день после расселения жильцов

По оценкам пожарных, эвакуация спасла 36 семей. Сейчас специалисты мэрии проводят оценку состояния соседних зданий.

12 сентября, 14:50

Жилой дом обрушился в пригороде Тель-Авива на следующий день после расселения жильцов. Видео © Соцсети

Дом в городе Холон в центре Израиля рухнул после того, как накануне из него были экстренно эвакуированы все жильцы. Видео с обрушением очевидцы публикуют в соцсетях.

11 сентября проживающие в здании по улице Йосеф Серлин услышали громкий треск, похожий на хлопок, после чего весь дом пошёл трещинами, а само здание перекосило так, что входная дверь не открывалась. Прибывшие на место спасатели приняли решение проводить срочную эвакуацию. Сегодняшним утром горожанам разрешили забрать наиболее важные вещи и документы, после чего здание рухнуло.

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Сейчас специалисты мэрии оценивают состояние соседних домов. По оценке пожарных, вовремя совершённая эвакуация спасла 36 семей. На данном этапе полиция вносит изменения в схему дорожного движения в этом районе.

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Ранее Лайф рассказывал о землетрясении магнитудой 7,6, произошедшем на границе Прибайкалья и Бурятии. Горожане поспешили снять качающиеся люстры, однако каких-либо разрушений не было. После этого в Иркутской области зафиксировали вторые за сутки подземные толчки.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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