Жилой дом обрушился в пригороде Тель-Авива на следующий день после расселения жильцов. Видео © Соцсети

Дом в городе Холон в центре Израиля рухнул после того, как накануне из него были экстренно эвакуированы все жильцы. Видео с обрушением очевидцы публикуют в соцсетях.

11 сентября проживающие в здании по улице Йосеф Серлин услышали громкий треск, похожий на хлопок, после чего весь дом пошёл трещинами, а само здание перекосило так, что входная дверь не открывалась. Прибывшие на место спасатели приняли решение проводить срочную эвакуацию. Сегодняшним утром горожанам разрешили забрать наиболее важные вещи и документы, после чего здание рухнуло.

Сейчас специалисты мэрии оценивают состояние соседних домов. По оценке пожарных, вовремя совершённая эвакуация спасла 36 семей. На данном этапе полиция вносит изменения в схему дорожного движения в этом районе.