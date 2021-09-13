Жириновский по-барски приехал на предвыборный слёт ЛДПР — на тройке лошадей
В какой-то момент ему даже пришлось попросить активистов не махать флагами, потому что кони испугались и несколько раз останавливались.
Владимир Жириновский на тройке появился на предвыборном слёте ЛДПР. Видео © ТАСС
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский появился на предвыборном слёте партии на тройке лошадей с кучером. На ней он въехал на территорию "ВТБ-арены", где и проходит мероприятие, сообщает ТАСС.
В какой-то момент политику даже пришлось попросить активистов не махать флагами, потому что лошади испугались и несколько раз останавливались.
Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Ранее Элла Памфилова заявляла о 99%-й готовности избирательной системы РФ к голосованию.
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