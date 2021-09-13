НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Совфеде указали на важность внедрения новой системы оплаты труда педагогов

По словам Лилии Гумеровой, в большинстве субъектов страны очень маленькая базовая, гарантированная часть заработной платы преподавателей, и это достаточно тревожный факт.

13 сентября, 10:32
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Решение об установке в пяти российских регионах нового порядка оплаты труда педагогов в качестве эксперимента является "важным шагом". А судя по мониторингу, данный вопрос — один из самых главных и волнующих представителей этой благородной профессии, рассказала председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в беседе с RT.

"Зачастую получалась такая картина: чтобы выполнить указы президента, в соответствии с которыми средняя зарплата педагога в регионе должна быть не ниже средней по экономике, это достигалось за счёт того, что педагог работает на две ставки, две с половиной, полторы", — объяснила она.

На пяти регионах испытают новую систему оплаты труда педагогов

На пяти регионах испытают новую систему оплаты труда педагогов

По словам Гумеровой, в большинстве субъектов России очень маленькая базовая, гарантированная часть заработной платы учителей, что является достаточно тревожным фактом. Кроме того, в разных регионах за один и тот же объём работы преподаватели получают разные денежные компенсации.

"Лишь 17 субъектов России выполняли рекомендации Министерства просвещения о том, чтобы базовая часть в общей структуре оплаты труда составляла 70%. Где-то это было 30%, 40% — очень маленькие объёмы гарантированной части. В итоге за одну и ту же работу зарплата педагога в разных регионах иногда в два-три раза отличалась", — сообщила парламентарий.

В Госдуме назвали способ увеличить зарплату медикам в два раза

В Госдуме назвали способ увеличить зарплату медикам в два раза

В связи с этим, отмечает Гумерова, сенаторы "с большим воодушевлением воспринимают" эксперимент по оплате труда. В Совфеде уверены, что "эта единая система оплаты труда будет проецироваться на всю территорию нашей страны". Это произойдёт, когда результаты эксперимента покажут правильность подхода, вероятно, появятся "какие-то дополнительные вопросы".

Напомним, ранее Лайф сообщал, что депутат Госдумы предложила создать единый оклад для молодых учителей. По мнению парламентария, это поспособствует повышению престижа профессии.

Юрист объяснил, почему не стоит соглашаться на серую зарплату

Юрист объяснил, почему не стоит соглашаться на серую зарплату

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1