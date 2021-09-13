В Совфеде указали на важность внедрения новой системы оплаты труда педагогов

Решение об установке в пяти российских регионах нового порядка оплаты труда педагогов в качестве эксперимента является "важным шагом". А судя по мониторингу, данный вопрос — один из самых главных и волнующих представителей этой благородной профессии, рассказала председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в беседе с RT.

"Зачастую получалась такая картина: чтобы выполнить указы президента, в соответствии с которыми средняя зарплата педагога в регионе должна быть не ниже средней по экономике, это достигалось за счёт того, что педагог работает на две ставки, две с половиной, полторы", — объяснила она.

По словам Гумеровой, в большинстве субъектов России очень маленькая базовая, гарантированная часть заработной платы учителей, что является достаточно тревожным фактом. Кроме того, в разных регионах за один и тот же объём работы преподаватели получают разные денежные компенсации.

"Лишь 17 субъектов России выполняли рекомендации Министерства просвещения о том, чтобы базовая часть в общей структуре оплаты труда составляла 70%. Где-то это было 30%, 40% — очень маленькие объёмы гарантированной части. В итоге за одну и ту же работу зарплата педагога в разных регионах иногда в два-три раза отличалась", — сообщила парламентарий.

В связи с этим, отмечает Гумерова, сенаторы "с большим воодушевлением воспринимают" эксперимент по оплате труда. В Совфеде уверены, что "эта единая система оплаты труда будет проецироваться на всю территорию нашей страны". Это произойдёт, когда результаты эксперимента покажут правильность подхода, вероятно, появятся "какие-то дополнительные вопросы".