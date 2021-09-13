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В кабмине пообещали поддержать законопроект об отмене обязательного техосмотра

Практика показывает, что автолюбители активно следят за собственной безопасностью и будет правильным дать им возможность лично контролировать состояние личной машины, отметил Михаил Мишустин.

13 сентября, 10:14
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство поддержит предложение отменить обязательный техосмотр автомобилей и мотоциклов.

"Практика показывает, что автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью и будет правильным дать им возможность лично контролировать состояние своей машины", — сказал глава кабмина, комментируя доклад вице-премьера Марата Хуснуллина, который доложил о продвижении законопроекта по отмене обязательного техосмотра.

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Мишустин отметил, что отмена обязательного техосмотра избавит владельцев транспортных средств от часто излишней и порой неэффективной процедуры.

Ранее Лайф писал подробно, кого могут затронуть новые правила техосмотра в РФ. Они уже вступили в силу, но к ним заявлены серьёзные поправки.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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