В кабмине пообещали поддержать законопроект об отмене обязательного техосмотра
Практика показывает, что автолюбители активно следят за собственной безопасностью и будет правильным дать им возможность лично контролировать состояние личной машины, отметил Михаил Мишустин.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство поддержит предложение отменить обязательный техосмотр автомобилей и мотоциклов.
"Практика показывает, что автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью и будет правильным дать им возможность лично контролировать состояние своей машины", — сказал глава кабмина, комментируя доклад вице-премьера Марата Хуснуллина, который доложил о продвижении законопроекта по отмене обязательного техосмотра.
Мишустин отметил, что отмена обязательного техосмотра избавит владельцев транспортных средств от часто излишней и порой неэффективной процедуры.
Ранее Лайф писал подробно, кого могут затронуть новые правила техосмотра в РФ. Они уже вступили в силу, но к ним заявлены серьёзные поправки.
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