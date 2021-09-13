В кабмине пообещали поддержать законопроект об отмене обязательного техосмотра

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство поддержит предложение отменить обязательный техосмотр автомобилей и мотоциклов.

"Практика показывает, что автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью и будет правильным дать им возможность лично контролировать состояние своей машины", — сказал глава кабмина, комментируя доклад вице-премьера Марата Хуснуллина, который доложил о продвижении законопроекта по отмене обязательного техосмотра.

Мишустин отметил, что отмена обязательного техосмотра избавит владельцев транспортных средств от часто излишней и порой неэффективной процедуры.