В продуктах и воде из квартиры насмерть отравившихся москвичек не нашли нарушений норм
Ранее сообщалось, что в крови бабушки и внучки обнаружили следы яда — этиленгликоля. Это вещество имеет широкое применение в промышленности.
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В продуктах и воде, изъятых в квартире на Совхозной улице в Москве, где насмерть отравились 61-летняя женщина и её внучка, не нашли гигиенических, пищевых и санитарных превышений нормы. Об этом Лайфу сообщил источник.
Ранее сообщалось, что в крови погибших обнаружили следы яда — этиленгликоля. Это вещество широко применяется в промышленности — в производстве антифризов, тормозных жидкостей, целлофана и других полимеров.
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Напомним, в Москве бабушка и внучка насмерть отравились, предположительно, арбузом из магазина. После случившегося "Магнит", где семья купила ягоду, был закрыт, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека". Роспотребнадзор пока не выявил связи между смертельным отравлением бабушки и внучки и состоянием их соседей, которых увезли в больницу с похожими симптомами. Состояние третьей пострадавшей (матери девочки), которая ела арбуз, тем временем стабилизировалось и оценивается как средней степени тяжести.
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