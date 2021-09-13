Как "Магнит" притягивает нарушения: Кто владеет крупнейшим ретейлером России и почему не может наладить в нём дела В Москве все обсуждают загадочное отравление жителей дома на Совхозной улице: два человека скончались, ещё несколько находятся в больницах. Одна из версий — отравление арбузом из местного "Магнита". 13 сентября, 10:19 80504 80504 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Сеть магазинов "Магнит" ранее ассоциировалась с её создателем, миллиардером Сергеем Галицким. Но в феврале 2018 года он продал большую часть своих акций банку ВТБ за 138 миллиардов рублей. После этого появился новый совет директоров и команда менеджмента.

По итогам 2021 года "Магнит" планирует увеличить сеть до 26 тысяч точек в 65 регионах России — с учётом двух тысяч магазинов, запланированных к открытию, и почти 2,5 тысячи бывших "Дикси". Компания представлена более чем в 3,7 тысячи населённых пунктов, ежедневно магазины компании посещает почти 12 миллионов человек. "Магнит" работает в мультиформатной модели, которая включает в себя магазины у дома, супермаркеты, аптеки и магазины-дрогери. Общая численность сотрудников превысила 300 тысяч человек.

По сравнению с временами Галицкого ПАО "Магнит" и АО "Тандер", которые управляют сетью, стали в два раза чаще судиться. При Галицком — 1380 раз в 2016-м и 1426 раз в 2017-м. При новом руководстве — 2523 раза в 2018-м, 2758 раз в 2019-м и уже 1985 раз за первую половину 2020-го. Чаще всего на ПАО "Магнит" и АО "Тандер" подают в суд контрагенты. Последние иски связаны с неоплатой ретейлером услуг по обращению с отходами и неисполнением им обязательств по договорам энергоснабжения и аренды.

Другой очевидный факт: надзорные органы стали чаще находить нарушения в ПАО "Магнит" и АО "Тандер". За период 2012–2017 годов там было выявлено 4156 нарушений. То есть в среднем по 58 в месяц. За период без Галицкого в 2018–2020 годах было выявлено почти столько же — 4024 нарушения. В среднем по 118 в месяц. Речь прежде всего о несоблюдении противопожарной безопасности. А по линии Роспотребнадзора фиксировались такие нарушения, как непроведение дезинфекции магазинов в пандемию коронавируса, отсутствие санитарной одежды и сведений о прививках у сотрудников, несоблюдение ограничений в сфере торговли табаком, наличие просрочки на прилавках.

Торговый зал "Магнита". Фото © ТАСС / Василий Кузьмичёнок

Также Лайф посмотрел финансовые показатели при Сергее Галицком и сравнил их с текущими.

В 2016-м и 2017-м выручка всех юрлиц "Магнита" составила соответственно 1,075 и 1,143 трлн рублей. То есть шла в рост. При этом чистая прибыль уменьшалась с 54 млрд до 36 млрд рублей.

В постгалицкую эпоху выручка продолжила расти, достигнув 1,237 трлн в 2018-м и 1,369 трлн в 2019 году. Но вот чистая прибыль резко на порядок упала: с 24 до 10 млрд рублей, то есть уменьшилась в три-пять раз по сравнению с периодом Галицкого.

Можно предположить, что были увеличены операционные расходы. Однако, как только Галицкий ушёл, пришедшее ему на смену руководство провозгласило новый курс на оптимизацию: сокращение вложений в собственное производство и снижение темпов открытия очередных магазинов сети. Также Лайф нашёл множество свидетельств того, что "Магнит" сократил зарплаты рядовому персоналу. Это широко обсуждалось в паблике АО "Тандер"/ "Магнит" сотрудниками торговой сети. Особенно много таких сообщений было под новостью о назначении президентом "Магнита" голландца Яна Дюннинга. Едва вступив в должность в феврале 2019 года, он в качестве вознаграждения получил акции ретейлера на сумму свыше 670 млн рублей. Судя по всему, это лишь вершина айсберга. Известно, что летом 2018 года, то есть через несколько месяцев после ухода Галицкого, ПАО "Магнит" планировало потратить свыше 16,5 млрд рублей на выплаты новой команде топ-менеджмента.

Комментарии под новостью о приходе нового президента ПАО "Магнит". Скриншот © VK / tanderinfo

А нового менеджмента в "Магните" было много. Начиная с 2018-го неоднократно менялся состав правления, трижды менялись гендиректора — это похоже на чехарду. Стабильность наступила в прошлом году с приходом уже упомянутого Яна Дюннинга и его команды.

Новые короли "Магнита"

Самым большим пакетом акций ПАО "Магнит" владеет банк ВТБ — 17,28%. Следующий по размеру пакет — 13,8% — принадлежит структурам инвестиционной компании "Марафон групп" Александра Винокурова. Остальные акции либо принадлежат миноритариям, либо находятся в свободном обращении на бирже.

Не может не обращать на себя внимания тот факт, что миноритарными совладельцами сети стали её новые руководители. Более того, в этом году они на порядок увеличили размер своих долей владения.

Ян Дюннинг. Фото © Wikipedia

Президент и гендиректор "Магнита" голландец Ян Дюннинг в 2020 году владел 170 тыс. акций. Это около 800 млн рублей. Он уже трижды увеличивал свою долю. Имея за плечами огромный опыт в управлении голландскими и немецкими ретейлерами, Ян Дюннинг приехал в Россию ещё в далёком 2003 году и стал здесь директором по продажам в Metro Cash & Carry. Скандальную известность Дюннинг обрёл в 2010-м, когда участвовал в штурме головного офиса сети магазинов "Лента".

Это было настоящее побоище с применением слезоточивого газа и дымовых шашек. Примечательно, что Дюннинг не побоялся находиться в самой гуще событий. Суть конфликта — корпоративный спор между акционерами "Ленты". Одни назначили директором Сергея Ющенко, вторые — как раз Яна Дюннинга. Голландец победил и стал в итоге гендиректором торговой сети.

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Несмотря на такое скандальное вступление в должность, Ян Дюннинг весьма успешно руководил "Лентой". За время его правления сеть вышла на общероссийский уровень, провела IPO и ощутимо увеличила свою капитализацию. Получится ли у него в "Магните" — этот вопрос получит свой ответ уже в ближайшие годы.

Помимо Яна Дюннинга миноритарным совладельцем "Магнита" стал финн Юрки Талвитие. Он пробыл членом правления "Магнита" чуть больше года и за это время смог получить 478 акций. Сейчас он даже не в штате торговой сети, лишь числится её советником. Также недолго просидели в правлении "Магнита" Владимир Сорокин и Елена Милинова. Но ушли они, имея на руках соответственно около 37 тыс. и 14 тыс. акций. Также небольшие пакеты акций появились у действующих членов правления Марьи Дей и Елены Жаворонковой. По три тысячи и почти пять тысяч акций соответственно. Первая проработала в "Магните" около полутора лет, вторая — чуть более двух.











А ещё Яну Дюннингу, как акционеру, будут выплачиваться дивиденды по акциям. Можно подсчитать, что это за суммы. Например, в 2019-м "Магнит" выплатил своим акционерам свыше 31 млрд рублей дивидендов. На каждую акцию по 304,19 рубля. То есть Дюннинг с 170 тыс. акций мог получить 51,7 млн рублей.

Справка Лайфа: уставный капитал ПАО "Магнит" состоит из 101 911 355 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая. Но их биржевая стоимость на данный момент колеблется на уровне 5415 рублей за акцию. Таким образом, рыночная капитализация "Магнита" достигает сейчас более 550 млрд рублей.

— Рыночная капитализация рассчитывается путём умножения текущей цены одной акции на их общее количество. Это один из вариантов оценки стоимости публичной компании, — поясняет гендиректор оценочной компании "Ай-Эс Консалтинг" Алексей Антипов. — Актуальная стоимость любой публичной компании, в том числе "Магнита", — это открытая информация. Каждый может её посмотреть, например, на сайте Московской биржи.

Лайф направил вопросы в адрес ПАО "Магнит", однако оперативно ответы на них не получил.

Авторы Егор Пережогин