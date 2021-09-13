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В Кремле не стали заранее прогнозировать явку на предстоящих выборах

В частности, Песков не стал отвечать на вопрос о том, как может измениться нынешняя явка по сравнению с этим показателем на выборах 2016 года.

13 сентября, 10:38
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Кремле не строят прогнозов относительно явки на предстоящих выборах в Госдуму. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Явку мы увидим с вами буквально через несколько дней, скоро начинается голосование. Здесь нужно ориентироваться на мнение специалистов по избирательным кампаниям", — сказал представитель Кремля.

Песков также не стал комментировать предположения СМИ о том, что в этот раз избирательная кампания якобы менее активна и вызывает у граждан меньший интерес.

"Избирательная кампания идёт по всем законам, точнее, уже завершается", — отметил он.

Песков ответил на вопрос, будет ли Путин голосовать на выборах досрочно

Песков ответил на вопрос, будет ли Путин голосовать на выборах досрочно

Напомним, выборы в Госдуму будут проходить в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Ранее Элла Памфилова заявляла о 99% готовности избирательной системы РФ к голосованию.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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