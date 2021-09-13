В Кремле не стали заранее прогнозировать явку на предстоящих выборах

В Кремле не строят прогнозов относительно явки на предстоящих выборах в Госдуму. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Явку мы увидим с вами буквально через несколько дней, скоро начинается голосование. Здесь нужно ориентироваться на мнение специалистов по избирательным кампаниям", — сказал представитель Кремля.

Песков также не стал комментировать предположения СМИ о том, что в этот раз избирательная кампания якобы менее активна и вызывает у граждан меньший интерес.