Песков: Россия и Белоруссия продолжат практику совместных учений

Россия и Белоруссия будут продолжать развивать военно-техническое сотрудничество и практику проведения совместных учений. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя проходящие в эти дни стратегические учения "Запад-2021".

"Вы знаете, это не первые учения. Они и ранее проводились, поэтому это постоянный процесс, который будет продолжаться. Процесс совершенствования навыков и подготовки как российских Вооружённых сил, так и белорусских будет иметь своё постоянное продолжение", — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что тема военно-технического сотрудничества постоянно присутствует в ходе российско-белорусских контактов на высшем уровне.

"Это сотрудничество также будет развиваться", — заверил он.