Песков: Россия и Белоруссия продолжат практику совместных учений
В Кремле прокомментировали ход стратегических учений "Запад-2021", за которыми сегодня понаблюдает лично верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Россия и Белоруссия будут продолжать развивать военно-техническое сотрудничество и практику проведения совместных учений. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя проходящие в эти дни стратегические учения "Запад-2021".
"Вы знаете, это не первые учения. Они и ранее проводились, поэтому это постоянный процесс, который будет продолжаться. Процесс совершенствования навыков и подготовки как российских Вооружённых сил, так и белорусских будет иметь своё постоянное продолжение", — сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что тема военно-технического сотрудничества постоянно присутствует в ходе российско-белорусских контактов на высшем уровне.
"Это сотрудничество также будет развиваться", — заверил он.
Напомним, совместные масштабные учения "Запад-2021" начались 10 сентября и продлятся до 16-го числа. Они проводятся на 14 военных полигонах одновременно на территории от Нижегородской и Воронежской областей до Балтийского моря. Основная цель тренировки состоит в слаженной отработке военнослужащими возможных вариантов обострения военно-политической обстановки. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что во время манёвров будет массово применяться авиация. На этом фоне в МО Украины заявили, что уже готовят план на случай "широкомасштабного вторжения".
Ранее Лайф сообщал, что на учениях "Запад-2021" впервые провели массовое ночное десантирование, применили ударные робототехнические комплексы "Платформа-М", вооружённые гранатомётами, а Ту-22М3 и Су-34 отработали бомбовый удар.
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