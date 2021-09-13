Песков рассказал, почему Путин не надевает форму на военные учения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему глава государства Владимир Путин появляется в гражданской одежде на военных учениях. В частности, сегодня он посетит российско-белорусские учения "Запад-2021", которые проводятся на 14 полигонах одновременно.

"В данном случае глава государства сам принимает решение, как ему одеваться. Это не регламентировано никак, он не обязан носить форму, но вы знаете, что элементы формы он часто использует", — сказал представитель Кремля журналистам.

Песков также добавил, что российский лидер самостоятельно решает, надевать ему бушлат или нет, как это сделал пресс-секретарь на одном из мероприятий в Чите.