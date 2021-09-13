Песков рассказал, почему Путин не надевает форму на военные учения
Глава государства сам принимает решение, как ему одеваться, отметил представитель Кремля. По его словам, это никак не регламентировано.
Владимир Путин и Сергей Шойгу. Фото © Kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему глава государства Владимир Путин появляется в гражданской одежде на военных учениях. В частности, сегодня он посетит российско-белорусские учения "Запад-2021", которые проводятся на 14 полигонах одновременно.
"В данном случае глава государства сам принимает решение, как ему одеваться. Это не регламентировано никак, он не обязан носить форму, но вы знаете, что элементы формы он часто использует", — сказал представитель Кремля журналистам.
Песков также добавил, что российский лидер самостоятельно решает, надевать ему бушлат или нет, как это сделал пресс-секретарь на одном из мероприятий в Чите.
Ранее сообщалось, что в России и Белоруссии начались масштабные учения "Запад-2021", в которых также принимают участие и представители других стран, например Армении, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии. Манёвры завершатся 16 сентября.
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