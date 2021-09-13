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Путин заявил о росте числа заболевших ковидом в его окружении

Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что "люди иногда болеют". Он добавил, что президент работает в активном режиме.

13 сентября, 10:57

Путин заявил о росте числа заболевших ковидом в его окружении. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин во время общения с паралимпийцами в Кремле заявил, что большое количество людей в его окружении заразились коронавирусом.

"Даже в моём окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. <...> Наверное, мне самому скоро на карантин придётся. У нас очень много людей болеют", — сказал Путин во время беседы со спортсменами.

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Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь сообщил Лайфу, что президент работает в активном режиме.

"Да. Люди иногда болеют. Президент работает в активном режиме", — сказал Песков, комментируя нам слова российского лидера.

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Ранее Лайф рассказывал, что Путин поручил расширить перечень услуг, предоставляемых отделениями Почты России, и добавить к ним возможность забрать лекарства и получить государственные услуги.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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