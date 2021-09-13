Губернатор Подмосковья призвал проработать вопрос установки датчиков утечки газа
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин согласился с необходимостью обсуждения темы и заявил о недопущении переплаты за такие устройства жителями.
Вопрос установки датчиков утечки газа в домах нужно проработать на законодательном уровне. С такой инициативой выступил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
"Второе — это всё-таки важность установки датчиков. Есть два вида датчиков. Первый — который кричит. Сигнальный. Второй — который перекрывает газ", — приводит его слова со встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным телеканал "360".
Первым вопросом Воробьёв обозначил наведение порядка с сервисными компаниями, коих большое количество, однако не все они работают ответственно. При этом глава Подмосковья даже назвал цену датчиков. Так, сигнальные можно приобрести за 2–2,5 тысячи рублей, а перекрывающие — за восемь-девять тысяч.
Володин в свою очередь назвал этот вопрос важным и необходимым для обсуждения, однако призвал не допустить, чтобы переплата за датчики легла на плечи жителей.
Напомним, 8 сентября взрыв газа произошёл в доме в подмосковном Ногинске. Взрывная волна повредила более 20 квартир, а некоторые из них оказались практически полностью разрушены. В результате погибло семь человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал списки пострадавших и погибших.