Губернатор Подмосковья призвал проработать вопрос установки датчиков утечки газа

Спикер Госдумы Вячеслав Володин согласился с необходимостью обсуждения темы и заявил о недопущении переплаты за такие устройства жителями.

Вопрос установки датчиков утечки газа в домах нужно проработать на законодательном уровне. С такой инициативой выступил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

"Второе — это всё-таки важность установки датчиков. Есть два вида датчиков. Первый — который кричит. Сигнальный. Второй — который перекрывает газ", — приводит его слова со встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным телеканал "360".

Первым вопросом Воробьёв обозначил наведение порядка с сервисными компаниями, коих большое количество, однако не все они работают ответственно. При этом глава Подмосковья даже назвал цену датчиков. Так, сигнальные можно приобрести за 2–2,5 тысячи рублей, а перекрывающие — за восемь-девять тысяч.