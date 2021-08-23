Спящая экологическая бомба: В России перестали добывать йод, но ядовитое производство угрожает курортам Россия не производит йод уже более 10 лет — доступ к уникальному месторождению в Краснодарском крае уничтожен руками самих же производителей. Теперь заброшенные скважины выбрасывают вредные вещества. 22 августа, 21:40 Фото © Shutterstock

Славяно-Троицкое месторождение йодобромных вод в Крымском районе Краснодарского края — одно из трёх крупнейших месторождений в мире — около 30% российских запасов йода и брома. Сырьё добывалось здесь на 106 гектарах из 160 скважин глубиной более 2000 метров. Для обслуживания месторождения в далёком 1964 году был построен единственный в стране Троицкий йодный завод (ТЙЗ). Предприятие отказалось от эксплуатации месторождения более десяти лет назад, а в прошлом году было признано банкротом и продано за копейки с аукциона.

За время существования месторождения обсадные трубы старых бесхозных скважин обветшали и токсичные йодобромные воды попадают в горизонты питьевой воды Троицкого группового водопровода, питающего Новороссийск, Геленджик, Анапу и Крымск, а также поля сельскохозяйственных предприятий и частные земельные наделы. Это вызывает сильную тревогу у местных жителей.

В разговоре с Лайфом эколог-технолог Крымского района Наталья Карева заверила, что все скважины опасного месторождения затампонированы (заполнены жидким пластиком, глиной или вяжущими растворами цемента) и якобы ничего страшного просочиться не может. А жёлтый оттенок, гибель овощей и посевов местных жителей Карева объясняет лишь плохим качеством воды.

Голоса местных, настаивающих на том, что проблема с ветхими скважинами ещё не решена и нуждается в дополнительных исследованиях, практически не слышны. Проводить дорогостоящие замеры на забытом месторождении не спешат. Об опасности такого подхода свидетельствуют независимые экологи.

Причина обветшания скважин уникального месторождения банальна: несмотря на то что величина эксплуатационных запасов месторождения оценивалась в 200 тонн йода в год, оно не выдержало конкуренции с иностранными производителями, предложившими заводу дешёвое сырьё. Чтобы перезапустить месторождение в соответствии с природоохранными законами, по приблизительным оценкам, нужно около четырёх миллиардов рублей. Денег таких у отрасли нет.

Департамент по недропользованию по Южному федеральному округу регулярно пытается передать Славяно-Троицкое месторождение в освоение, но никто за него не берётся по причине токсичного производства, старых скважин и проблемы захоронения радиоактивных отходов. А их за всё время работы ТЙЗ в могильниках накопилось около 5000 тонн. Основной загрязнитель — радий-228 и 226, а также продукты его распада. Также в производстве йода активно используются хлор, соляная и серная кислота.

Судя по отчётам независимых экологов, загрязнение подземных вод распространилось до глубины 40 метров. Грунтовые воды под территорией завода содержат половину таблицы Менделеева — йод, бром, мышьяк, марганец, стронций, аммоний.

В последнее время в крае — проблема с ливнями и потопами. При разливах реки Кубани хранилища радиоактивных отходов на Троицком йодном заводе представляют серьёзную угрозу. Однажды до бетонного бункера вода не дошла всего несколько сотен метров. Во время следующего паводка бункер может размыть, и тогда заражёнными окажутся самые плодородные земли юга России.

В августе прошлого года в реке Кубань погибло более 25 тысяч мальков ценных осетровых пород. Бдительные граждане опубликовали фотографии массового падёжа птиц, что вкупе с гибелью мальков могло свидетельствовать об экологическом бедствии, однако специалисты Госохотнадзора краевого Минприроды, проверявшие информацию на месте, падёжа птиц не обнаружили. А гибель мальков списали на засуху.





Как в России отказались от производства своего йода

Перед банкротством Троицкий йодный завод больше десяти лет соседствовал с фармацевтической компанией "Южфарм", которая долго и методично перетягивала одеяло на себя и в конечном итоге выкупила обанкротившееся предприятие за копейки.

Сегодня фармацевтическая компания "Южфарм" — одно из любимых предприятий властей Краснодарского края. Весной этого года краевой Фонд развития промышленности сообщил, что предоставит льготные займы на общую сумму более 130 млн рублей. Финансовую поддержку получат четыре кубанских предприятия. Самый большой заём на сумму 87,5 млн рублей одобрен именно "Южфарму".

Ещё в 2005 году ТЙЗ подписал договор займа на 16,5 млн рублей с небольшой ростовской компанией "Южрегионгаз" (впоследствии преобразовано в ООО "Южфарм"). Расплатиться с долгами завод не сумел и в счёт погашения кредита руководство предприятия передало кредитору имущество завода, в том числе земельный участок, на котором расположено месторождение йодобромных вод.

С 2004 по 2017 год должность генерального директора в ТЙЗ занимал Михаил Кравчук. В 2006-м региональные СМИ сообщали, что прокуратура Крымска якобы возбудила в отношении него дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов".

Михаил Кравчук. Фото © ОК / Михаил Кравчук

Кравчука якобы обвиняли в том, что он организовал очистку технологического оборудования завода от накопившихся в нём радиоактивных отходов, после чего тонны радиоактивных отходов были перевезены на территорию старого склада ГСМ, а затем захоронены в поле вблизи Троицкого йодного завода без экологической экспертизы и акта выбора земельного участка под захоронение отходов.

Дело спустили на тормозах, но с того времени завод работал только на импортном сырье. Как следует из пояснительной записки Росимущества, с 2007 года завод вынужден производить продукцию из покупного сырья, поскольку часть имущества ТЙЗ (недвижимость, земельный участок 106 га) была передана ООО "Южрегионгаз" в рамках мирового соглашения.

После этого предприятие "Южрегионгаз" превратилось в "Южфарм" и стало смежным заводу предприятием. Номер телефона приёмной обеих компаний совпадал, и они использовали одну производственную площадку. За всё время руководства Кравчука ТЙЗ платил ещё и около 200 тысяч рублей в месяц "Южфарму" за аренду помещений.



Согласно базе "СПАРК", "Южфарм" принадлежит некой Наталье Кусик, однако в Сети доступны многочисленные свидетельства работников, что якобы реальным владельцем фирмы может оставаться всё тот же Михаил Кравчук.

Летом 2017-го на ТЙЗ пришла новая команда управленцев, которая сместила Кравчука и представила в Минпромторг РФ программу возобновления добычи отечественного сырья. С подачи новой команды экс-директор Троицкого йодного завода стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации (ч. 2 ст. 201 УК РФ), связанном с давней передачей месторождения ООО "Южрегионгаз". Ущерб от действий Кравчука следствие оценило в 11 млн рублей.

Если бы вина бывшего гендиректора была доказана, у нынешнего руководства завода появилась бы возможность через суд вернуть в собственность утраченное месторождение. Однако дело развалилось ещё до суда, а в июне 2019 года АО "Троицкий йодный завод" было признано банкротом. В прошлом году имущество завода выкупило предприятие "Южфарм" всего за 2,8 млн рублей. 106 гектаров токсичных земель месторождения с заглушёнными скважинами в эти активы не входили.

Новый владелец сразу же объявил, что не будет возобновлять выпуск кристаллического йода, поскольку это слишком затратно, а площадки завода будут использованы под новые производства. А месторождение со скважинами и могильниками отошло обратно государству — в юрисдикцию Департамента по недропользованию по ЮФО "Югнедра".

В том же 2019 году компания "Южфарм" резко увеличила прибыль, заключив 57 контрактов на общую сумму 61 миллион рублей. Большинство контрактов касалось поставок лекарственных препаратов на основе йода.

Интересно, что в том же году в России заметно выросли цены на йод. Из данных Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС) следует, что в декабре 2019-го цена пузырька йода объёмом 10 мл выросла на 29% относительно того же периода годом ранее. Это самый крупный скачок цен за последние десятилетия.

О брошенном, потенциально опасном, но при этом богатом месторождении йодобромных вод в больших кабинетах сегодня стараются не вспоминать. Лайф послал запрос в Минпромторг РФ с просьбой объяснить, почему уникальное промышленное месторождение оказалось без должного присмотра. Ведомство ответило, что потребности в йоде на сегодняшний день полностью удовлетворяются за счёт импорта. Тем не менее у Минпромторга есть полный комплекс мер поддержки инвестиционных проектов и ведомство готово оказать поддержку тем инвесторам, которые планируют развивать добычу отечественного технического йода и заниматься его дальнейшей переработкой.

Минприроды перенаправило вопросы в Росприроднадзор.

— Обанкроченный завод не включён в перечень объектов накопленного вреда. Но, согласно законодательству, как объект, оказывающий негативное воздействие, он должен быть включён в реестр Росприроднадзора, который в рамках своих полномочий контролирует исполнение природоохранного законодательства, — сообщили в министерстве.

Лайф также направил запрос в Департамент по недропользованию по ЮФО, в юрисдикции которого сегодня находится Славяно-Троицкое месторождение. На момент выхода материала ответ оттуда так и не пришёл, телефоны ведомства молчат.