Как навсегда избавиться от герпеса, выяснили учёные

Учёные Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле обнаружили способ навсегда избавиться от герпеса. Результаты исследования опубликовал журнал Nature Communications.

Отмечается, что специалисты провели эксперимент на мышах, в ходе которого выяснилось, что разработанный ими метод генной терапии позволяет в большинстве случаев навсегда избавить животных от вируса простого герпеса ВПГ-1 — инфекции, которая считается неизлечимой. Как правило, большинство подобных исследований сосредоточено на борьбе с рецидивами и подавлении симптомов герпеса. А учёные из Сиэтла пошли в другом направлении — они решили найти метод уничтожения самой болезни в организме с помощью редактирования генов.

В ходе исследования ДНК вируса учёные обнаружили, что при использовании лишь одной пары генетических ножниц — а специалисты использовали две — молекула восстанавливается в инфицированной клетке. Однако во время объединения двух наборов белков, которые режут гены (мегануклеазы), вирусная ДНК герпеса распадается.

"Мы используем двойную мегануклеазу, которая нацелена на два участка вирусной ДНК. Похоже, что при двух разрезах ДНК вируса слишком повреждена и не может восстановиться. Тогда приходят другие молекулярные игроки, чтобы удалить её из тела клетки", — объяснил первый автор статьи Мартин Обер, старший научный сотрудник отделения вакцин и инфекционных заболевания центра Фреда Хатчинсона.

Также в пресс-релизе отмечается, что в клетки вводится два набора генетических ножниц путём доставки гена, который кодирует разрезающие белки, с участием вектора — это безвредный деактивированный вирус, который умеет проникать в инфицированные клетки. Кроме того, метод с разрезанием ДНК мегануклеазами в разы эффективнее, по словам учёных, по сравнению со стандартным способом CRISPR / Cas9. Так, после того, как специалисты воспользовались новым методом, они обнаружили, что количество вируса сократилось на 92%. И это состояние сохранялось на протяжении месяца после лечения. Как говорится в пресс-релизе, этого времени достаточно, чтобы вирус не активировался впредь.

"Это первый раз, когда учёные смогли вмешаться и фактически устранить большую часть герпеса в организме. Мы нацелены на первопричину — инфицированные клетки, в которых вирус находится в спящем состоянии и которые являются "семенами", вызывающими повторные инфекции", — сообщил профессор, руководитель исследования Кейт Джером.

Он также заявил, что данное исследование, проведённое на животных, является огромным прорывом. Джером надеется, что результаты эксперимента изменят ситуацию "вокруг исследований герпеса и можно будет начать думать о лечении, а не просто размышлять о контроле на вирусом". Кроме того, в статье говорится, что учёные занимаются проверкой, подойдёт ли новый метод для лечения генитального герпеса (ВПГ-2). По их оценкам, переход к клиническим испытаниям состоится не раньше чем через три года.