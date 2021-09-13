"Вы должны снять перед Путиным шляпу": Британцев обрадовало завершение строительства "Северного потока – 2"
Читатели Daily Express считают Россию надёжным поставщиком энергоресурсов.
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Многие читатели газеты Daily Express позитивно восприняли новости о завершении строительства газопровода "Северный поток – 2". Британцы считают, что Россия — это надёжный поставщик энергоресурсов и новый трубопровод выгоден европейским потребителям. Кроме того, некоторые комментаторы отметили постоянные попытки США остановить проект, читатели Daily Express считают, что Вашингтон руководствовался своими интересами, а не стремлением "защитить поставки энергоносителей в Европу".
"Россия продаёт газ в Западную Европу с 1922 года. "Северный поток – 2" позволит значительно увеличить его поставки", "Сделка между Россией и Германией — это экономия запасов газа в ЕС, которые постоянно истощались из-за неуплаты Украины", "Единственный победитель — это Путин, вы должны снять перед ним шляпу, он выставил немцев и США дураками", — такие комментарии оставляют британцы на страницах Daily Express.
Однако другие всё же увидели в коммерческом проекте угрозу: "А следующей зимой цена (на газ) взлетит и ЕС будет во власти Путина", — пишет один из читателей.
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку газопровода, а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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