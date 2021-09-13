Многие читатели газеты Daily Express позитивно восприняли новости о завершении строительства газопровода "Северный поток – 2". Британцы считают, что Россия — это надёжный поставщик энергоресурсов и новый трубопровод выгоден европейским потребителям. Кроме того, некоторые комментаторы отметили постоянные попытки США остановить проект, читатели Daily Express считают, что Вашингтон руководствовался своими интересами, а не стремлением "защитить поставки энергоносителей в Европу".

"Россия продаёт газ в Западную Европу с 1922 года. "Северный поток – 2" позволит значительно увеличить его поставки", "Сделка между Россией и Германией — это экономия запасов газа в ЕС, которые постоянно истощались из-за неуплаты Украины", "Единственный победитель — это Путин, вы должны снять перед ним шляпу, он выставил немцев и США дураками", — такие комментарии оставляют британцы на страницах Daily Express.