В Петербурге арестовали горе-мамашу, которая била детей палкой и держала голодными на цепи

Следователи задержали 30-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, избивавшую своих малолетних детей палкой, морившую их голодом и приковывавшую цепью. Об этом сообщили в управлении ведомства по городу.

"В отношении неё избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение", — сказано на сайте СК.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об истязании двух и более несовершеннолетних лиц. Следствие считает, что мать систематически избивала семилетнего сына и пятилетнюю дочь руками и деревянной палкой, ограничивала их в еде и удерживала на цепи в коридоре. Сейчас ребята переданы в социально-реабилитационный центр, откуда их доставили в медицинское учреждение, уточнили в прокуратуре города. Ведомство также начало проверку о недопустимых методах воспитания и взяло на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.