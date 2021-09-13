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В Петербурге арестовали горе-мамашу, которая била детей палкой и держала голодными на цепи

Сейчас несовершеннолетние переданы в социально-реабилитационный центр, откуда их ранее доставили в медицинское учреждение.

13 сентября, 11:36
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Следователи задержали 30-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, избивавшую своих малолетних детей палкой, морившую их голодом и приковывавшую цепью. Об этом сообщили в управлении ведомства по городу.

"В отношении неё избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение", — сказано на сайте СК.

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В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об истязании двух и более несовершеннолетних лиц. Следствие считает, что мать систематически избивала семилетнего сына и пятилетнюю дочь руками и деревянной палкой, ограничивала их в еде и удерживала на цепи в коридоре. Сейчас ребята переданы в социально-реабилитационный центр, откуда их доставили в медицинское учреждение, уточнили в прокуратуре города. Ведомство также начало проверку о недопустимых методах воспитания и взяло на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

А ранее Лайф показал, как соседи нашли у мусоропровода выброшенного москвичкой младенца. Новорождённую девочку обнаружили в помещении для мусора в доме на Литовском бульваре, она была завёрнута в полиэтиленовый пакет. Женщина задержана.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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