16-летняя москвичка отравилась и попала в больницу, пытаясь похудеть на слабительном
Школьница беспрепятственно покупала таблетки в аптеке, поскольку продаются они без рецепта. В один из дней она переборщила с дозой и почувствовала себя крайне плохо.
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В Москве 16-летнюю девочку госпитализировали с острым отравлением слабительным, с помощью которого школьница пыталась сбросить вес. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости".
Отмечается, что лекарства, которые отпускаются без рецепта, подросток приобретала в аптеке. 10 сентября школьница приняла большую дозу таблеток, после чего почувствовала себя плохо.
Ребёнка доставили с острым отравлением в детскую городскую клиническую больницу № 13 имени Филатова. Там девочка пробудет несколько дней. Сообщается, что в настоящий момент с ней всё в порядке.
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