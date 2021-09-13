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16-летняя москвичка отравилась и попала в больницу, пытаясь похудеть на слабительном

Школьница беспрепятственно покупала таблетки в аптеке, поскольку продаются они без рецепта. В один из дней она переборщила с дозой и почувствовала себя крайне плохо.

13 сентября, 12:32
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Москве 16-летнюю девочку госпитализировали с острым отравлением слабительным, с помощью которого школьница пыталась сбросить вес. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости".

Отмечается, что лекарства, которые отпускаются без рецепта, подросток приобретала в аптеке. 10 сентября школьница приняла большую дозу таблеток, после чего почувствовала себя плохо.

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Ребёнка доставили с острым отравлением в детскую городскую клиническую больницу № 13 имени Филатова. Там девочка пробудет несколько дней. Сообщается, что в настоящий момент с ней всё в порядке.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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