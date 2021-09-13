16-летняя москвичка отравилась и попала в больницу, пытаясь похудеть на слабительном

В Москве 16-летнюю девочку госпитализировали с острым отравлением слабительным, с помощью которого школьница пыталась сбросить вес. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости".

Отмечается, что лекарства, которые отпускаются без рецепта, подросток приобретала в аптеке. 10 сентября школьница приняла большую дозу таблеток, после чего почувствовала себя плохо.

Ребёнка доставили с острым отравлением в детскую городскую клиническую больницу № 13 имени Филатова. Там девочка пробудет несколько дней. Сообщается, что в настоящий момент с ней всё в порядке.