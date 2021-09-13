В Крыму мать рискнула жизнью маленького сына, чтобы снять красивое видео на краю обрыва
Ради захватывающих кадров женщина отважилась на безрассудный поступок, за который подверглась осуждению в Сети.
В соцсетях разлетелся ролик, который нельзя смотреть без содрогания. На его кадрах мать за руку ведёт маленького сына к обрыву, а затем гордо позирует на краю, усадив малыша на колени. Женщина выглядит невозмутимой и как может наслаждается съёмкой.
Жуткие кадры были сняты в Крыму, отмечает kp.ru. И зрелище вызвало волну возмущения. Пользователи писали, что мать поставила под угрозу жизнь собственного сына, которому оставалось лишь прижаться к ней в страхе. Также юзеры отметили, что родительница, готовая на всё ради эффектных кадров, не вела, а тащила испуганного ребёнка на край утёса. Досталось и автору съёмки, каким-то образом согласившемуся принять участие в этой безрассудной затее.
Ребёнку страшно. Вон как к маме прижимается. Только в случае чего мама, увы, не защитит
Если бы оторвалась эта часть скалы, где они сидят 🙈вон там трещина
А потом в новостях: упала женщина с ребёнком с обрыва... Прав материнских лишать за это надо!
Почему детям достаются такие родители? 🤦♀ У меня от видосика сердце прихватило... А кто снимал? Тоже без мозгов?
Комментариев: 0