В Крыму мать рискнула жизнью маленького сына, чтобы снять красивое видео на краю обрыва

В соцсетях разлетелся ролик, который нельзя смотреть без содрогания. На его кадрах мать за руку ведёт маленького сына к обрыву, а затем гордо позирует на краю, усадив малыша на колени. Женщина выглядит невозмутимой и как может наслаждается съёмкой.

Жуткие кадры были сняты в Крыму, отмечает kp.ru. И зрелище вызвало волну возмущения. Пользователи писали, что мать поставила под угрозу жизнь собственного сына, которому оставалось лишь прижаться к ней в страхе. Также юзеры отметили, что родительница, готовая на всё ради эффектных кадров, не вела, а тащила испуганного ребёнка на край утёса. Досталось и автору съёмки, каким-то образом согласившемуся принять участие в этой безрассудной затее.