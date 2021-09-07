15-летний самбист из Дзержинска заплатил 142 тыс. за проститутку, потратив на неё деньги родителей

Девятиклассник из Дзержинска решил, что пришла пора взрослеть, и обратился к веками проверенному способу, пишет телеграм-канал Ni Mash . 15-летний школьник-самбист воспользовался отсутствием дома родителей и заказал проститутку за две тысячи рублей.

Однако, пока парень томился в ожидании, ему позвонил администратор Шамиль, заявив, что за удовольствие школьнику придётся доплатить. А чтобы самбист не вздумал отказать, добавил, что в противном случае на его семью повесят долг размером в миллион.

Подросток пошёл на поводу у вымогателя и перевёл ему деньги, которые "позаимствовал" у ничего не подозревающих родителей. Общая сумма составила 142 тысячи, при этом жрица любви пообещала школьнику лично всё вернуть. Однако ни денег, ни удовольствия парень не получил — проститутка просто к нему не приехала. Зато от мамы с папой после ему досталось как следует.