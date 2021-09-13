Путин 14 сентября проведёт совещание с членами кабмина и руководством "Единой России"
Планируется, что в ходе мероприятия с участием главы государства будут рассмотрены актуальные вопросы текущей повестки.
Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин 14 сентября проведёт совещание с членами правительства и руководством партии "Единая Россия". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Планируется, что в ходе совещания будут рассмотрены актуальные вопросы текущей повестки.
А сегодня, 13 сентября, Владимир Путин должен посетить полигон Мулино в Нижегородской области, где лично понаблюдает за основным этапом совместных учений "Запад-2021".
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