НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин 14 сентября проведёт совещание с членами кабмина и руководством "Единой России"

Планируется, что в ходе мероприятия с участием главы государства будут рассмотрены актуальные вопросы текущей повестки.

13 сентября, 12:19
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 14 сентября проведёт совещание с членами правительства и руководством партии "Единая Россия". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Планируется, что в ходе совещания будут рассмотрены актуальные вопросы текущей повестки.

Путин заявил о росте числа заболевших ковидом в его окружении

Путин заявил о росте числа заболевших ковидом в его окружении

А сегодня, 13 сентября, Владимир Путин должен посетить полигон Мулино в Нижегородской области, где лично понаблюдает за основным этапом совместных учений "Запад-2021".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Путин прибыл на нижегородский военный полигон для наблюдения за учениями "Запад-2021"

сегодня в 13:06

В кабмине пообещали поддержать законопроект об отмене обязательного техосмотра

сегодня в 10:14

Лавров: Чехия ещё не проинформировала Москву о задержании россиянина

сегодня в 11:59

Стали известны результаты экспертизы арбуза, которым насмерть отравились москвички

сегодня в 13:04

Меган Фокс надела прозрачное платье на премию MTV, и папарацци сняли её голое тело со всех ракурсов

сегодня в 13:06

Новости партнеров

Layer 1