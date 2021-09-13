Путин 14 сентября проведёт совещание с членами кабмина и руководством "Единой России"

Президент России Владимир Путин 14 сентября проведёт совещание с членами правительства и руководством партии "Единая Россия". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Планируется, что в ходе совещания будут рассмотрены актуальные вопросы текущей повестки.