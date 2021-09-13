В Ростове-на-Дону бродячие собаки разгромили иномарку, охотясь на кошку

В Ростове-на-Дону стая бродячих собак разгромила автомобиль, пытаясь добраться до кошки, которая спряталась под капотом повреждённого авто. Видео инцидента и фото последствий опубликовал в "Инстаграме" паблик жилого комплекса "Звёздный", где всё и произошло.

В Ростове-на-Дону бродячие собаки разгромили иномарку, пытаясь добраться до кошки. Видео © Instagram / zvezdniy_zhk

Как сообщает издание "Блокнот Ростов", инцидент случился ночью с 11 на 12 сентября. Владелица машины рассказала, что вернулась около 4:30 и припарковала машину возле дома. Спустя полчаса она услышала лай бездомных собак, однако не придала этому значения, так как подобное происходит довольно часто.

"Утром вышли на работу, а машина буквально разорвана. Открыли капот — оттуда выбежала кошка. Видимо, её пытались достать собаки. Погрызли они бампер, капот и повырывали провода", — рассказала девушка.

Ростовчанка отметила, что жители давно жалуются на стаи бродячих собак, однако в администрации города заявляли, что якобы отлавливали животных в августе этого года. Отмечается, что питомцы, которые бегают с бирками (то есть их стерилизуют, вакцинируют и выпускают обратно), продолжают доставлять неудобства местным жителям.