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В Ростове-на-Дону бродячие собаки разгромили иномарку, охотясь на кошку

Животные погрызли бампер и капот, под которым пряталась хвостатая, а также повырывали провода. С кого теперь владелице авто взыскивать ущерб, непонятно.

13 сентября, 12:07
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/zvezdniy_zhk/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zvezdniy_zhk</a></p>

Фото © Instagram / zvezdniy_zhk

В Ростове-на-Дону стая бродячих собак разгромила автомобиль, пытаясь добраться до кошки, которая спряталась под капотом повреждённого авто. Видео инцидента и фото последствий опубликовал в "Инстаграме" паблик жилого комплекса "Звёздный", где всё и произошло.

В Ростове-на-Дону бродячие собаки разгромили иномарку, пытаясь добраться до кошки. Видео © Instagram / zvezdniy_zhk

Как сообщает издание "Блокнот Ростов", инцидент случился ночью с 11 на 12 сентября. Владелица машины рассказала, что вернулась около 4:30 и припарковала машину возле дома. Спустя полчаса она услышала лай бездомных собак, однако не придала этому значения, так как подобное происходит довольно часто.

"Утром вышли на работу, а машина буквально разорвана. Открыли капот — оттуда выбежала кошка. Видимо, её пытались достать собаки. Погрызли они бампер, капот и повырывали провода", — рассказала девушка.

Решает сразу две проблемы: Зоозащитница назвала плюсы чипирования животных

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Ростовчанка отметила, что жители давно жалуются на стаи бродячих собак, однако в администрации города заявляли, что якобы отлавливали животных в августе этого года. Отмечается, что питомцы, которые бегают с бирками (то есть их стерилизуют, вакцинируют и выпускают обратно), продолжают доставлять неудобства местным жителям.

Ранее Лайф рассказывал, что в Сочи стая бродячих собак напала на пятилетнюю девочку. Местные жители жалуются, что бездомные животные являются для них реальной проблемой и такое происходит не первый раз.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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