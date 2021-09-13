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Упавший в Иркутской области L-410 задел сопку, заходя на третий круг перед посадкой

Над тайгой в районе села Казачинское был сильный туман, что и помешало пилотам посадить воздушное судно при первом заходе.

13 сентября, 12:11
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Разбившийся в Иркутской области пассажирский самолёт L-410 упал, когда задел сопку при попытке выйти на третий круг перед заходом на посадку. Об этом Лайфу сообщил источник, близкий к следствию.

Посадить летательный аппарат пилоты не смогли дважды из-за сильного тумана над тайгой в районе села Казачинское, куда и следовало воздушное судно.

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Напомним, о жёсткой посадке воздушного судна стало известно около 19:00 мск 12 сентября. Упал самолёт приблизительно в четырёх километрах от села Казачинское. На борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа. Четверо погибли. По предварительным данным, из-за плохой видимости L-410 не смог сесть и пошёл на второй круг. Потом он исчез с радаров. Первой о крушении в экстренные службы сообщила одна из пассажирок.

Выжившие ждут помощи на земле: Лайф публикует фото с места крушения L-410 в Иркутской области

Выжившие ждут помощи на земле: Лайф публикует фото с места крушения L-410 в Иркутской области

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Дарья Гольдман
Дарья Гольдман

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