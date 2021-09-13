НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Будем запускаться": Собянин объявил о старте отопительного сезона в Москве

Мэр столицы уточнил, что решение было принято из-за похолодания, которое, по прогнозам синоптиков, наступит уже завтра. Городская система готова к холодам, отметил градоначальник.

13 сентября, 12:47
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Москве с 13 сентября начинается отопительный сезон. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он уточнил, что в течение пяти дней все объекты соцкультбыта и жилой сектор будут обеспечены теплом.

"Теплогенерация готова, системы внутренние домовые готовы, магистральные сети готовы, система газоснабжения, водоснабжения вся подготовлена к зимнему сезону. Так что будем запускаться, я надеюсь, что в течение пяти дней все объекты будут под теплом", — сказал градоначальник в ходе посещения ТЭЦ-20 компании "Мосэнерго".

Власти Подмосковья объявили о старте отопительного сезона

Власти Подмосковья объявили о старте отопительного сезона

Собянин уточнил, что решение о начале отопительного сезона было принято из-за похолодания, которое, по прогнозам синоптиков, наступит уже завтра.

Ранее Лайф рассказывал, что москвичей предупредили о резком похолодании. Температура в столице и области опустится на десять градусов, а в дальнейшем она упадёт ещё на один-два градуса, заметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Собянин открыл набережные острова Балчуг после комплексного благоустройства

11 сентября, 13:35

Власти Подмосковья объявили о старте отопительного сезона

сегодня в 10:53

Путин прибыл на нижегородский военный полигон для наблюдения за учениями "Запад-2021"

сегодня в 13:06

Стали известны результаты экспертизы арбуза, которым насмерть отравились москвички

сегодня в 13:04

Меган Фокс надела прозрачное платье на премию MTV, и папарацци сняли её голое тело со всех ракурсов

сегодня в 13:06

Новости партнеров

Layer 1