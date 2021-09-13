В Москве с 13 сентября начинается отопительный сезон. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он уточнил, что в течение пяти дней все объекты соцкультбыта и жилой сектор будут обеспечены теплом.

"Теплогенерация готова, системы внутренние домовые готовы, магистральные сети готовы, система газоснабжения, водоснабжения вся подготовлена к зимнему сезону. Так что будем запускаться, я надеюсь, что в течение пяти дней все объекты будут под теплом", — сказал градоначальник в ходе посещения ТЭЦ-20 компании "Мосэнерго".

Собянин уточнил, что решение о начале отопительного сезона было принято из-за похолодания, которое, по прогнозам синоптиков, наступит уже завтра.