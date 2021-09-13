"Будем запускаться": Собянин объявил о старте отопительного сезона в Москве
Мэр столицы уточнил, что решение было принято из-за похолодания, которое, по прогнозам синоптиков, наступит уже завтра. Городская система готова к холодам, отметил градоначальник.
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В Москве с 13 сентября начинается отопительный сезон. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он уточнил, что в течение пяти дней все объекты соцкультбыта и жилой сектор будут обеспечены теплом.
"Теплогенерация готова, системы внутренние домовые готовы, магистральные сети готовы, система газоснабжения, водоснабжения вся подготовлена к зимнему сезону. Так что будем запускаться, я надеюсь, что в течение пяти дней все объекты будут под теплом", — сказал градоначальник в ходе посещения ТЭЦ-20 компании "Мосэнерго".
Собянин уточнил, что решение о начале отопительного сезона было принято из-за похолодания, которое, по прогнозам синоптиков, наступит уже завтра.
Ранее Лайф рассказывал, что москвичей предупредили о резком похолодании. Температура в столице и области опустится на десять градусов, а в дальнейшем она упадёт ещё на один-два градуса, заметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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