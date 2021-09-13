Путин прибыл на нижегородский военный полигон для наблюдения за учениями "Запад-2021"

Путин прибыл на военный полигон для наблюдения за учениями "Запад-2021". Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин прибыл на военный полигон Мулино в Нижегородской области, где состоится основной этап российско-белорусских учений "Запад-2021". Об этом сообщила пресс-служба Кремля. У вертолёта его встретил начальник генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.

"Товарищ верховный главнокомандующий, к этапу розыгрыша боевых действий на учениях "Запад-2021" готовы", — сказал он.

Предполагается, что в ходе основного этапа воинские формирования Вооружённых сил РФ во взаимодействии с воинскими контингентами Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии отработают действия по отражению наступления противника, ведению манёвренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки условного противника.