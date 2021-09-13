Путин прибыл на нижегородский военный полигон для наблюдения за учениями "Запад-2021"
Предполагается, что глава государства увидит совместные действия по отражению наступления противника, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки.
Путин прибыл на военный полигон для наблюдения за учениями "Запад-2021". Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин прибыл на военный полигон Мулино в Нижегородской области, где состоится основной этап российско-белорусских учений "Запад-2021". Об этом сообщила пресс-служба Кремля. У вертолёта его встретил начальник генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.
"Товарищ верховный главнокомандующий, к этапу розыгрыша боевых действий на учениях "Запад-2021" готовы", — сказал он.
Предполагается, что в ходе основного этапа воинские формирования Вооружённых сил РФ во взаимодействии с воинскими контингентами Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии отработают действия по отражению наступления противника, ведению манёвренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки условного противника.
Напомним, совместные масштабные учения "Запад-2021" начались 10 сентября и продлятся до 16-го числа. Они проводятся на 14 военных полигонах одновременно на территории от Нижегородской и Воронежской областей до Балтийского моря.
Лента новостей
Стали известны результаты экспертизы арбуза, которым насмерть отравились москвички
сегодня в 13:04
"С Андреем всё хорошо": Друг опроверг исчезновение Бледного из группы "25/17" после стрельбы в центре Москвы
сегодня в 13:03
Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией
сегодня в 13:02
Комментариев: 0