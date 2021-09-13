НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин прибыл на нижегородский военный полигон для наблюдения за учениями "Запад-2021"

Предполагается, что глава государства увидит совместные действия по отражению наступления противника, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки.

13 сентября, 13:06

Путин прибыл на военный полигон для наблюдения за учениями "Запад-2021". Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин прибыл на военный полигон Мулино в Нижегородской области, где состоится основной этап российско-белорусских учений "Запад-2021". Об этом сообщила пресс-служба Кремля. У вертолёта его встретил начальник генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.

"Товарищ верховный главнокомандующий, к этапу розыгрыша боевых действий на учениях "Запад-2021" готовы", — сказал он.

Предполагается, что в ходе основного этапа воинские формирования Вооружённых сил РФ во взаимодействии с воинскими контингентами Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии отработают действия по отражению наступления противника, ведению манёвренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки условного противника.

Песков: Россия и Белоруссия продолжат практику совместных учений

Песков: Россия и Белоруссия продолжат практику совместных учений

Напомним, совместные масштабные учения "Запад-2021" начались 10 сентября и продлятся до 16-го числа. Они проводятся на 14 военных полигонах одновременно на территории от Нижегородской и Воронежской областей до Балтийского моря.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Путин 14 сентября проведёт совещание с членами кабмина и руководством "Единой России"

сегодня в 12:19

Песков рассказал, почему Путин не надевает форму на военные учения

сегодня в 10:51

Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией

сегодня в 13:02

Стали известны результаты экспертизы арбуза, которым насмерть отравились москвички

сегодня в 13:04

Меган Фокс надела прозрачное платье на премию MTV, и папарацци сняли её голое тело со всех ракурсов

сегодня в 13:06

Новости партнеров

Layer 1