НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Бастрыкин потребовал возбудить дела в отношении пяти судей

Трое из них на сегодняшний день уже не занимают свои должности. Отмечается, что рассмотрение обращений главы СКР назначено на 20 сентября.

13 сентября, 13:19
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин настоял на возбуждении уголовных дел в отношении двух действующих и трёх бывших судей. Соответствующие постановления были направлены в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС).

В Подмосковье Бастрыкин потребовал возбуждения дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере против мировой судьи Ирины Бородиной. В этом же регионе глава СКР запросил возбуждения дела о служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями против Юлии Давыдовой, которая на сегодняшний день уже не занимает должность судьи.

Бастрыкин не согласился с закрытием дела подростков, прикуривших от Вечного огня

Бастрыкин не согласился с закрытием дела подростков, прикуривших от Вечного огня

В Воронежской области глава СКР настаивает на возбуждении дела против судьи Людмилы Козиевой. По данным следствия, летом 2020 года она устроила ДТП в центре города, в результате которого пешеход получил серьёзные травмы.

Вместе с тем Бастрыкин потребовал возбудить дело о воспрепятствовании правосудию в отношении мирового судьи Керчи в отставке Ивана Стрешенца. Ещё одним фигурантом уголовного разбирательства может стать экс-судья Волгограда Артур Дудников, которого подозревают в мошенничестве. Отмечается, что рассмотрение обращений назначено на 20 сентября.

Бастрыкин поручил проверить данные о зверствах украинцев из "бригады смерти" в годы ВОВ

Бастрыкин поручил проверить данные о зверствах украинцев из "бригады смерти" в годы ВОВ

А ранее Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с задержанием россиянина в аэропорту Праги. Решение глава СКР принял в связи с "недопустимостью злоупотребления международно-правовыми механизмами для привлечения к ответственности лиц по политическим мотивам".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с задержанием россиянина в аэропорту Праги

вчера в 15:46

В СК РФ назвали приоритетную версию смертельного отравления москвичек, купивших арбуз

сегодня в 14:28

СК попросил жителей Северодвинска помочь опознать по видео предполагаемого убийцу подростка

сегодня в 14:01

Путин понаблюдал в бинокль за учениями "Запад-2021" в Нижегородской области

сегодня в 14:39

Житель Екатеринбурга пытался вернуть жену, напугав муляжом гранаты

сегодня в 14:32

Новости партнеров

Layer 1