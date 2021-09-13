Бастрыкин потребовал возбудить дела в отношении пяти судей

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин настоял на возбуждении уголовных дел в отношении двух действующих и трёх бывших судей. Соответствующие постановления были направлены в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС).

В Подмосковье Бастрыкин потребовал возбуждения дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере против мировой судьи Ирины Бородиной. В этом же регионе глава СКР запросил возбуждения дела о служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями против Юлии Давыдовой, которая на сегодняшний день уже не занимает должность судьи.

В Воронежской области глава СКР настаивает на возбуждении дела против судьи Людмилы Козиевой. По данным следствия, летом 2020 года она устроила ДТП в центре города, в результате которого пешеход получил серьёзные травмы.

Вместе с тем Бастрыкин потребовал возбудить дело о воспрепятствовании правосудию в отношении мирового судьи Керчи в отставке Ивана Стрешенца. Ещё одним фигурантом уголовного разбирательства может стать экс-судья Волгограда Артур Дудников, которого подозревают в мошенничестве. Отмечается, что рассмотрение обращений назначено на 20 сентября.