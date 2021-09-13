Химик оценил связь между арбузом и найденным в крови отравившихся насмерть москвичек ядом

Маловероятно, что яд, который нашли в крови скончавшихся в Москве после отравления 61-летней женщины и её внучки, был нанесён на бахчевые продукты. Источник нужно искать не в арбузах, сообщил заведующий кафедрой органической химии Российского университета дружбы народов, профессор Леонид Воскресенский "Ленте.ру".

"Этиленгликоль (яд, обнаруженный в крови отравившихся насмерть москвичек. — Прим. Лайфа) в арбузе — это из области фантастики. Это соединение, которое используется в качестве антифриза в машинах, тормозной жидкости, в батареи бывает заливают. Ещё его как растворитель используют, редко, правда, но всё же. Но это надо быть совершенно безбашенным, чтобы бахчевые обрабатывать этиленгликолем", — объяснил Воскресенский.

По его словам, этиленгликоль относится к третьему классу токсичных веществ. Так, чтобы взаимодействие с ним привело к летальному исходу, "над ним надо было день подышать". Хотя, отмечает заведующий кафедрой органической химии, при употреблении вещества внутрь требуется небольшая концентрация для смертельного результата. "Однако вопрос, как вообще этиленгликоль попал в арбуз, остаётся открытым", — отметил Воскресенский. Он счёл нереальной вероятность проникновения вещества в ягоду.

"Гадать можно сколько угодно. Насколько мне известно, все отравившиеся из одного дома. На мой взгляд, арбуз здесь вообще ни при чём. Я, конечно, не сыщик, но, мне кажется, поискать источник яда нужно в другом месте", — считает химик.