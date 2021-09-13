"Не отбеливать, не отжимать, не гладить": В роддоме на Украине на новорождённых повесили этикетки вместо бирок
Некоторые пользователи Сети посчитали задумку "крутой" и "суперской". Однако нашлись и те, кто выступил против странных пометок на малышах.
Фото © Facebook / novovolynskhospital
Сотрудники роддома украинского Нововолынска обновили формат бирок для новорождённых. Их стиль схож с этикеткой для одежды, сообщается на странице учреждения в "Фейсбуке".
Новый дизайн был согласован с родителями новорождённых. Согласно информации на бирках, малышей нельзя отбеливать, отжимать, гладить и отдавать в химчистку, но разрешается их "стирать" в 30-градусной воде. Кроме того, указывается "состав" детей: "50% — мама, 50% — папа". Помимо всего прочего, прописывается вес, рост малыша, а также дата, время его рождения и, конечно же, имя. А главное — что "сделано с любовью".
Пользователи Сети восприняли новость с радостью, посчитав задумку "крутой" и "суперской". Некоторые даже пожалели, что не застали такого нововведения. Однако нашлись и те, кто выступил против таких бирок.
"Нет, это не мило!!! Знаки с этикетки для одежды. Ребёнок — это не вещь, он человек!!! Что делать, если ребёнка родила одинокая мама, а папа отказался признавать отцовство? Как ей реагировать на этот "ценник"? Я не против интересного творчества, но за правильность и терпимость. <...> А почему ребёнок "делается" (на бирке написано "Сделано с любовью". — Прим. Лайфа)? Он рождается с любовью в нормальной ситуации", — написала Алла Онищук.
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