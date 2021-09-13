"Не отбеливать, не отжимать, не гладить": В роддоме на Украине на новорождённых повесили этикетки вместо бирок

Некоторые пользователи Сети посчитали задумку "крутой" и "суперской". Однако нашлись и те, кто выступил против странных пометок на малышах.