Журналисты рассекретили характеристики и цену нового iPad mini 6
Инсайдеры утверждают, что самый компактный планшет от Apple появится одновременно с iPhone 13, а стоимость будет стартовать от 400 долларов.
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Самый компактный планшет от Apple iPad mini 6 получит 8,4-дюймовый IPS-дисплей, два динамика и впервые разъём USB-C. Об этом сообщает портал Notebookcheck. Аппаратной базой станет прошлогодний процессор Apple A14, на котором работает серия iPhone 12. Пользователям предложат версии с 64, 128 и 256 ГБ. Устройство сможет работать со стилусом Apple Pencil, магнитные контакты которого будут на корпусе.
Инсайдеры утверждают, что новый iPad mini появится одновременно с iPhone 13, а стоимость планшета будет стартовать от 400 долларов (или 29 тысяч рублей по текущему курсу).
Напомним, компания Apple запланировала свою традиционную осеннюю презентацию на 14 сентября. В этот раз, как и в прошлый, мероприятие пройдёт в онлайн-формате, чтобы исключить риск распространения новой коронавирусной инфекции.
Большинство инсайдеров и аналитиков ожидают, что Apple представит новый iPhone. Смартфон может получить обозначение iPhone 13, однако в ряде источников утверждают, что его могут назвать iPhone 12S. Всем известно, что американцы очень суеверные и как огня боятся цифры 13. Одной из главных новинок сентябрьской презентации Apple также должны стать умные часы Apple Watch Series 7, а также наушники AirPods. Они могут стать промежуточным звеном между AirPods 2 и AirPods Pro, спрос на которые оказался не таким высоким, как на базовые беспроводные наушники компании.
Ранее Лайф рассказывал, что Верховный суд отказался запрещать продажу айфонов по иску российского изобретателя. Истец утверждал, что смартфоны из Купертино с функцией "экстренный вызов — SOS" нарушают его исключительные права, якобы эта технология была запатентована им до того, как ей вооружилась компания Apple.
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