Журналисты рассекретили характеристики и цену нового iPad mini 6

Самый компактный планшет от Apple iPad mini 6 получит 8,4-дюймовый IPS-дисплей, два динамика и впервые разъём USB-C. Об этом сообщает портал Notebookcheck. Аппаратной базой станет прошлогодний процессор Apple A14, на котором работает серия iPhone 12. Пользователям предложат версии с 64, 128 и 256 ГБ. Устройство сможет работать со стилусом Apple Pencil, магнитные контакты которого будут на корпусе.

Инсайдеры утверждают, что новый iPad mini появится одновременно с iPhone 13, а стоимость планшета будет стартовать от 400 долларов (или 29 тысяч рублей по текущему курсу).

Напомним, компания Apple запланировала свою традиционную осеннюю презентацию на 14 сентября. В этот раз, как и в прошлый, мероприятие пройдёт в онлайн-формате, чтобы исключить риск распространения новой коронавирусной инфекции.

Большинство инсайдеров и аналитиков ожидают, что Apple представит новый iPhone. Смартфон может получить обозначение iPhone 13, однако в ряде источников утверждают, что его могут назвать iPhone 12S. Всем известно, что американцы очень суеверные и как огня боятся цифры 13. Одной из главных новинок сентябрьской презентации Apple также должны стать умные часы Apple Watch Series 7, а также наушники AirPods. Они могут стать промежуточным звеном между AirPods 2 и AirPods Pro, спрос на которые оказался не таким высоким, как на базовые беспроводные наушники компании.