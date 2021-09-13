Криминалисты приехали на осмотр квартиры насмерть отравившихся москвичек. Видео © LIFE

На осмотр квартиры на Совхозной улице в Москве, где насмерть отравились 61-летняя женщина и её внучка, приехали следователи и криминалисты. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.

Кроме того, накануне сотрудники СК приходили к соседу семьи. Как нам рассказал мужчина, они проводили опрос и брали пробы воды и соскобы с вентиляции.