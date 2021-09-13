Криминалисты приехали на осмотр квартиры насмерть отравившихся москвичек
А накануне сотрудники СК приходили к соседу семьи, проводили опрос, брали пробы воды и соскобы с вентиляции.
Криминалисты приехали на осмотр квартиры насмерть отравившихся москвичек. Видео © LIFE
На осмотр квартиры на Совхозной улице в Москве, где насмерть отравились 61-летняя женщина и её внучка, приехали следователи и криминалисты. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.
Кроме того, накануне сотрудники СК приходили к соседу семьи. Как нам рассказал мужчина, они проводили опрос и брали пробы воды и соскобы с вентиляции.
Напомним, в Москве бабушка и внучка насмерть отравились, предположительно, арбузом из магазина. После случившегося "Магнит", где семья купила ягоду, был закрыт, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека". В арбузах, которые изъяли из квартиры семьи, обнаружены следы вещества для дезинсекции.
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Сразу после события из этого же дома с симптомами отравления было госпитализировано несколько человек. Роспотребнадзор пока не выявил связи между этими случаями.
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