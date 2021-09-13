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На учениях "Запад-2021" впервые применили ударные роботы "Уран-9" и "Нерехта"

Также были задействованы робототехнические комплексы разминирования "Уран-6" для проделывания проходов в минных заграждениях.

13 сентября, 13:54
<p>Робот "Нерехта". Фото © <a href="http://integral-russia.ru/2017/11/15/boevoj-robotizirovannyj-kompleks-nerehta-budet-prinyat-na-vooruzhenie-rossijskoj-armii/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Integral-russia.ru</a></p>

Робот "Нерехта". Фото © Integral-russia.ru

На полигоне Мулино в Нижегородской области Россия впервые применила в боевых условиях ударных роботов "Уран-9" и "Нерехта" в ходе совместных учений "Запад-2021". Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Так, "Уран-9" вели боевые действия непосредственно в порядках обороняющихся подразделений, уничтожив живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от трёх до пяти тысяч метров. Для этого применялся огонь из ракетных комплексов "Атака", реактивных пехотных огнемётов и 30-миллиметровых пушек и пулемётов.

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На учениях "Запад-2021" впервые провели массовое ночное десантирование

В свою очередь, роботы "Нерехта", вооружённые 12,7-мм пулемётом "Корд" и 30-мм гранатомётом АГ-30М, задействовали для разведки и огневой поддержки подразделений. Отмечается также, что эти роботы способны корректировать огонь, доставлять боеприпасы и снаряжения.

А для проделывания проходов в минных заграждениях были задействованы робототехнические комплексы разминирования "Уран-6". Действия роботов обеспечивал тактический лазерный комплекс "Карьер", позволяющий обнаружить и подавить оптические средства разведки и наблюдения танков, другой бронированной техники и стрелкового оружия противника.

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Напомним, сегодня, 13 сентября, на полигон прибыл президент России Владимир Путин, чтобы лично понаблюдать за ходом основного этапа манёвров, которые продлятся до 16 сентября.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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