На учениях "Запад-2021" впервые применили ударные роботы "Уран-9" и "Нерехта"

На полигоне Мулино в Нижегородской области Россия впервые применила в боевых условиях ударных роботов "Уран-9" и "Нерехта" в ходе совместных учений "Запад-2021". Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Так, "Уран-9" вели боевые действия непосредственно в порядках обороняющихся подразделений, уничтожив живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от трёх до пяти тысяч метров. Для этого применялся огонь из ракетных комплексов "Атака", реактивных пехотных огнемётов и 30-миллиметровых пушек и пулемётов.

В свою очередь, роботы "Нерехта", вооружённые 12,7-мм пулемётом "Корд" и 30-мм гранатомётом АГ-30М, задействовали для разведки и огневой поддержки подразделений. Отмечается также, что эти роботы способны корректировать огонь, доставлять боеприпасы и снаряжения.

А для проделывания проходов в минных заграждениях были задействованы робототехнические комплексы разминирования "Уран-6". Действия роботов обеспечивал тактический лазерный комплекс "Карьер", позволяющий обнаружить и подавить оптические средства разведки и наблюдения танков, другой бронированной техники и стрелкового оружия противника.