НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Илон Маск одним твитом про собаку увеличил стоимость токена Shiba Floki на 1300%

Позже цена монеты упала на 70%. При этом объёмы торгов альткоином продолжают расти. Так, за прошедшие сутки они увеличились на 100 000%.

13 сентября, 14:02

Фото © Instagram / elonmusk

Глава Tesla и SpaceX, который активно поддерживает криптовалюту Dogecoin, поделился в "Твиттере" милой фотографией своего щенка породы сиба-ину по кличке Флоки. Снимок не только разбил сердечки пользователей соцсети, но и привёл к резкому росту стоимости токена Shiba Floki — за три часа его цена поднималась на 1300%, по данным CoinGeko.

Затем цена монеты упала на 70%, однако при этом объёмы торгов альткоином продолжают расти. Так, за прошедшие сутки они увеличились на 100 000% и превысили 1,1 миллиона долларов.

"Уже поставил чайник": Рогозин позвал Маска в гости на любимый бабушкин чай

"Уже поставил чайник": Рогозин позвал Маска в гости на любимый бабушкин чай

Ранее Лайф рассказывал, что внук Сергея Королёва посетил с экскурсией завод SpaceX по приглашению Илона Маска. В подарок глава компании получил книги дочери Наталии Королёвой, а сам провёл почти часовую личную встречу с родственниками советского учёного.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1