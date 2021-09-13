Илон Маск одним твитом про собаку увеличил стоимость токена Shiba Floki на 1300%

Глава Tesla и SpaceX, который активно поддерживает криптовалюту Dogecoin, поделился в "Твиттере" милой фотографией своего щенка породы сиба-ину по кличке Флоки. Снимок не только разбил сердечки пользователей соцсети, но и привёл к резкому росту стоимости токена Shiba Floki — за три часа его цена поднималась на 1300%, по данным CoinGeko.

Затем цена монеты упала на 70%, однако при этом объёмы торгов альткоином продолжают расти. Так, за прошедшие сутки они увеличились на 100 000% и превысили 1,1 миллиона долларов.