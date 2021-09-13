Илон Маск одним твитом про собаку увеличил стоимость токена Shiba Floki на 1300%
Позже цена монеты упала на 70%. При этом объёмы торгов альткоином продолжают расти. Так, за прошедшие сутки они увеличились на 100 000%.
Фото © Instagram / elonmusk
Floki has arrived pic.twitter.com/2MiUKb91FT— Name (@elonmusk) September 12, 2021
Глава Tesla и SpaceX, который активно поддерживает криптовалюту Dogecoin, поделился в "Твиттере" милой фотографией своего щенка породы сиба-ину по кличке Флоки. Снимок не только разбил сердечки пользователей соцсети, но и привёл к резкому росту стоимости токена Shiba Floki — за три часа его цена поднималась на 1300%, по данным CoinGeko.
Затем цена монеты упала на 70%, однако при этом объёмы торгов альткоином продолжают расти. Так, за прошедшие сутки они увеличились на 100 000% и превысили 1,1 миллиона долларов.
Ранее Лайф рассказывал, что внук Сергея Королёва посетил с экскурсией завод SpaceX по приглашению Илона Маска. В подарок глава компании получил книги дочери Наталии Королёвой, а сам провёл почти часовую личную встречу с родственниками советского учёного.
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