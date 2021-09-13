В Роспотребнадзоре исключили версию об отравлении москвичек веществом для дезинсекции

Вещество от дезинсекции, следы которого были обнаружены в арбузе, не могло стать причиной смертельного отравления 61-летней москвички и её внучки. Об этом сообщил источник Лайфа в Роспотребнадзоре. По данным нашего собеседника, найденный в крови погибших этиленгликоль не мог быть в составе вещества, которым обрабатывали супермаркет от насекомых.