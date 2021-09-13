В Роспотребнадзоре исключили версию об отравлении москвичек веществом для дезинсекции
Как утверждает наш источник, даже если погибшие не помыли арбуз, обнаруженное в ягоде вещество не привело бы к фатальным последствиям.
Фото © Pexels
Вещество от дезинсекции, следы которого были обнаружены в арбузе, не могло стать причиной смертельного отравления 61-летней москвички и её внучки. Об этом сообщил источник Лайфа в Роспотребнадзоре. По данным нашего собеседника, найденный в крови погибших этиленгликоль не мог быть в составе вещества, которым обрабатывали супермаркет от насекомых.
Дезинсекцию в "Магните" проводили с применением ядовитого вещества цигатрина. Однако, чтобы отравиться до летального исхода, необходимо стоять рядом с местом распыления и долго дышать веществом. Как утверждает источник, даже если погибшие не помыли арбуз, следы средства для дезинсекции не привели бы к фатальным последствиям.
Напомним, в Москве бабушка и внучка насмерть отравились, предположительно, арбузом из магазина. После случившегося "Магнит", где семья купила ягоду, был закрыт, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека". В арбузах, которые изъяли из квартиры семьи, обнаружены следы вещества для дезинсекции. 13 сентября СКР сообщил о задержании первого подозреваемого по делу о смертельном отравлении москвичек.
Комментариев: 0