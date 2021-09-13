Рекордная цена газа в Европе уже превысила $755 за тысячу кубометров
С начала сегодняшнего дня стоимость голубого топлива выросла уже более чем на 40 долларов за тысячу кубов.
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Стоимость газа в Европе продолжает расти и уже превысила 755 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.
Если в начале дня цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составляла 713,1 доллара, то в течение суток она продолжила расти, несколько раз обновив рекорд.
Это происходит из-за низкого уровня запасов голубого топлива в подземных хабах, в то время как поступление газа ограничено. Сейчас наполненность хранилищ сильно ниже среднего показателя последних пяти лет.
Напомним, в конце августа цена на газ в Европе установила исторический максимум и достигла 620 долларов за тысячу кубометров. С тех пор она начала свой рост и пробила отметку в 700 долларов 9 сентября.
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