Рекордная цена газа в Европе уже превысила $755 за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе продолжает расти и уже превысила 755 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

Если в начале дня цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составляла 713,1 доллара, то в течение суток она продолжила расти, несколько раз обновив рекорд.

Это происходит из-за низкого уровня запасов голубого топлива в подземных хабах, в то время как поступление газа ограничено. Сейчас наполненность хранилищ сильно ниже среднего показателя последних пяти лет.