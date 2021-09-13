В МВД предложили подключить Донбасс к программе переселения соотечественников

В МВД России выступили с инициативой внести изменения в программу переселения соотечественников, чтобы жители Донецкой и Луганской народных республик смогли стать её участниками. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Проектом указа предлагается внести изменения в Государственную программу в целях предоставления соотечественникам, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, права подачи заявлений об участии", — говорится в релизе.

Желающие также получат свидетельства участника программы на территории РФ.