В МВД предложили подключить Донбасс к программе переселения соотечественников
Согласно предлагаемым поправкам, такие граждане смогут подать заявку на участие в проекте и получить соответствующее свидетельство.
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В МВД России выступили с инициативой внести изменения в программу переселения соотечественников, чтобы жители Донецкой и Луганской народных республик смогли стать её участниками. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Проектом указа предлагается внести изменения в Государственную программу в целях предоставления соотечественникам, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, права подачи заявлений об участии", — говорится в релизе.
Желающие также получат свидетельства участника программы на территории РФ.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что выдача паспортов РФ в Донбассе не нарушает международное право. Он подчеркнул, что в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека каждое государство имеет право решать, кто может быть её гражданином.
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