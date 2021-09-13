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В МВД предложили подключить Донбасс к программе переселения соотечественников

Согласно предлагаемым поправкам, такие граждане смогут подать заявку на участие в проекте и получить соответствующее свидетельство.

13 сентября, 15:13
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В МВД России выступили с инициативой внести изменения в программу переселения соотечественников, чтобы жители Донецкой и Луганской народных республик смогли стать её участниками. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Проектом указа предлагается внести изменения в Государственную программу в целях предоставления соотечественникам, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, права подачи заявлений об участии", — говорится в релизе.

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Желающие также получат свидетельства участника программы на территории РФ.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что выдача паспортов РФ в Донбассе не нарушает международное право. Он подчеркнул, что в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека каждое государство имеет право решать, кто может быть её гражданином.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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