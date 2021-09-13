Мишустин расширил число работников, претендующих на досрочную пенсию

С 1 января 2022 года период профессионального обучения и дополнительного профобразования работника, если за ним сохранялись место и зарплата, а работодатель отчислял взносы на обязательное пенсионное страхование, будет включён в стаж, дающий право на досрочную пенсию. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.