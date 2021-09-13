Мишустин расширил число работников, претендующих на досрочную пенсию
Однако необходимо выполнение определённых прописанных пунктов, чтобы гражданин раньше остальных мог уйти на заслуженный отдых.
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С 1 января 2022 года период профессионального обучения и дополнительного профобразования работника, если за ним сохранялись место и зарплата, а работодатель отчислял взносы на обязательное пенсионное страхование, будет включён в стаж, дающий право на досрочную пенсию. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Утвердить прилагаемые правила исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости", — сказано в тексте документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
А ранее россиянам описали алгоритм действий при неправильном расчёте пенсии. В случае ошибки первым делом необходимо обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда, отметила сенатор Елена Бибикова.
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