С 1 октября повысят пенсии и сделают доплаты: Кого ждёт прибавка и как её получить 1 октября отмечается День пожилого человека. Во многих регионах к этой дате пенсионеры получат подарки и доплаты. Кроме того, ожидается повышение пенсий. Кому повысят выплаты и как получить прибавку. 12 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

Доплаты ко Дню пожилого человека проводятся на региональном уровне. Они значительно различаются в зависимости от того, где проживает пенсионер. В одних городах всем могут выдать подарки, в других пожилые люди с определённого возраста получают доплату к пенсии. Как правило, деньги перечисляют автоматически. Никаких заявлений для этого писать не нужно.

— Вопрос о том, как поздравить пожилых людей с праздником, в каждом регионе решается самостоятельно. Например, могут предоставить единовременные выплаты пенсионерам с определённого возраста. Как правило, это люди старше 70 лет. Бывает, что пожилым людям выплачивают разные суммы. Например, всем по 5000, а людям старше 70 — 15 000. Бывают выплаты меньше — по 500 рублей. Всё зависит от благосостояния региона. Информацию о выплатах можно уточнить в местных органах соцзащиты, — рассказал адвокат, управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев.

Бывает, что для получения выплаты требуется соблюдение определённых условий. Например, её перечисляют только инвалидам или людям, которые много лет прожили в регионе и проработали именно на местных предприятиях. В некоторых регионах выплаты начали делать досрочно. Как правило, речь идёт о фиксированных доплатах к празднику. Это примерно 700 рублей.

— С 1 октября будут пересмотрены размеры пенсий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти. Размер окладов по воинским должностям и званиям военнослужащих вырастет на 3,7%. Соответствующее постановление правительства было выпущено в мае. Военные пенсии тоже вырастут с 1 октября. Дело в том, что их размер напрямую зависит от размера окладов, — пояснила юрист по экспертным заключениям "Европейской юридической службы" Ирина Белова.

В Пенсионном фонде напомнили, что до 1 октября пенсионеры должны выбрать порядок получения социальных услуг (НСУ). Можно получать их в натуральном виде или деньгами. Если человек отказывается от услуги, то ему к пенсии перечислят её денежный эквивалент.

Если пожилой человек хочет изменить способ получения услуг, для этого нужно подать соответствующее заявление. Сделать это можно только до 1 октября. Заявление необходимо подать в Пенсионный фонд, МФЦ или направить через личный кабинет на сайте ПФР и на Едином портале государственных услуг.

— Можно отказаться как от полного набора социальных услуг, так и от одной или двух его частей. Стоит обратить внимание, что при сохранении права только на санаторно-курортное лечение без сохранения права на проезд до места лечения и обратно проезд оплачивается за свой счёт, — пояснили в ПФР.

Если человек напишет заявление, то форма получения социальных услуг изменится с 1 января 2022 года. Если же пенсионер хочет оставить всё как есть, то ничего делать ему не нужно. Форма получения НСУ автоматически перейдёт на следующий год.

— Стоит отметить, что заявление об отказе от получения набора социальных услуг нужно подавать, если право на НСУ появилось впервые, — уточняют в ПФР.

Напомним, что с 1 февраля 2021 года стоимость набора социальных услуг составляет 1211,66 рубля в месяц. Из них 933,25 направляются на лекарства, 144,37 — на санаторно-курортное лечение, 134,04 — на проезд в пригородном железнодорожном и междугородном транспорте. Сумма льгот входит в состав ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую большинство льготников (например, инвалиды) получают вместе с пенсией.

Таким образом, если пенсионер выбрал льготу в натуральном виде, например бесплатные лекарства, то её стоимость вычитается из единовременной денежной выплаты. Если же человек выбрал социальную услугу в денежном выражении — её стоимость включается в сумму ЕДВ и выплачивается вместе с пенсией.

Впрочем, в ПФР предупреждают: нужно хорошо подумать, прежде чем переводить НСУ в денежный эквивалент. Он намного меньше, чем реальная стоимость услуги.

Кроме того, уже сейчас многие пенсионеры получили единоразовую выплату в размере 10 000 рублей. Деньги начали переводить с 2 сентября. 10 000 рублей перечислят всем получателям пенсий. Среди них не только пожилые граждане — работающие и неработающие. Выплата положена людям с инвалидностью, а также семьям, получающим пенсию по случаю потери кормильца. Если деньги приходят на карту, то их уже перечислили. Если же человек получает выплаты на дому, то 10 000 ему доставят вместе с пенсией.

Авторы Нина Важдаева