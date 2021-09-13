В МИД Чехии направлена нота в связи с задержанием в Праге россиянина, заявила Захарова
Чешского посла в Москве предупредили, что продолжение деструктивной линии приведёт к дальнейшей деградации двусторонних отношений и не останется без реакции с российской стороны.
Фото © МИД РФ
Посольство России в Чехии направило в МИД республики ноту в связи с задержанием в аэропорту Праги россиянина Александра Франчетти. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В связи с задержанием в аэропорту Праги на основании выданного Украиной международного ордера Интерпола российского гражданина А. Франчетти потребовали в ходе беседы с послом Чехии в Москве В. Пивонькой представить детальную информацию относительно мотивов действий чешских властей и инкриминируемых российскому гражданину правонарушений", — приводятся слова Захаровой в телеграм-канале российского дипломатического ведомства.
Она заметила, что посол был предупреждён о том, что продолжение Прагой деструктивной линии приведёт к дальнейшей деградации двусторонних отношений и не останется без реакции с российской стороны. МИД России ожидает от республики оперативности в предоставлении ответов на поставленные вопросы.
Накануне Лайф сообщал, что в аэропорту Праги задержали россиянина Александра Франчетти, поддерживающего "Крымскую весну", во время которой полуостров вернулся в состав России. По словам Александра Молохова, Киев ранее выдвигал против нашего соотечественника обвинения. При депортации на Украину Франчетти грозит "верная смерть", подчеркнул политический деятель. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в этой ситуации.
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