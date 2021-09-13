В МИД Чехии направлена нота в связи с задержанием в Праге россиянина, заявила Захарова

Посольство России в Чехии направило в МИД республики ноту в связи с задержанием в аэропорту Праги россиянина Александра Франчетти. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В связи с задержанием в аэропорту Праги на основании выданного Украиной международного ордера Интерпола российского гражданина А. Франчетти потребовали в ходе беседы с послом Чехии в Москве В. Пивонькой представить детальную информацию относительно мотивов действий чешских властей и инкриминируемых российскому гражданину правонарушений", — приводятся слова Захаровой в телеграм-канале российского дипломатического ведомства.

Она заметила, что посол был предупреждён о том, что продолжение Прагой деструктивной линии приведёт к дальнейшей деградации двусторонних отношений и не останется без реакции с российской стороны. МИД России ожидает от республики оперативности в предоставлении ответов на поставленные вопросы.