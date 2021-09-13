В СК РФ назвали приоритетную версию смертельного отравления москвичек, купивших арбуз

Приоритетной версией смертельного отравления семьи в многоквартирном доме на улице Совхозной в Москве является нарушение правил при проведении дезинсекции в супермаркете. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Следователи и криминалисты с участием сотрудников Роспотребнадзора и отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций осмотрели продуктовые магазины, где закупались жильцы.

"Изъяты финансово-хозяйственная документация, биологические пробы продукции, смывы с поверхностей, пробы воздуха и воды", — говорится в записи.