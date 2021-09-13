В СК РФ назвали приоритетную версию смертельного отравления москвичек, купивших арбуз
Из продуктового супермаркета и квартир дома изъяты различные пробы, назначено более 40 химических судебных экспертиз.
Фото © СК РФ
Приоритетной версией смертельного отравления семьи в многоквартирном доме на улице Совхозной в Москве является нарушение правил при проведении дезинсекции в супермаркете. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Следователи и криминалисты с участием сотрудников Роспотребнадзора и отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций осмотрели продуктовые магазины, где закупались жильцы.
"Изъяты финансово-хозяйственная документация, биологические пробы продукции, смывы с поверхностей, пробы воздуха и воды", — говорится в записи.
Также были осмотрены квартиры дома, откуда изъяты пробы воды, воздуха, посуда, бытовая химия, лекарства и продукты питания, включая остатки арбуза. Назначено более 40 химических судебных экспертиз.
Напомним, в Москве бабушка и внучка насмерть отравились, предположительно, арбузом из магазина. После случившегося "Магнит", где семья купила ягоду, был закрыт, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека". В арбузах, которые изъяли из квартиры семьи, обнаружены следы вещества для дезинсекции.
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