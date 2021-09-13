НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В СК РФ назвали приоритетную версию смертельного отравления москвичек, купивших арбуз

Из продуктового супермаркета и квартир дома изъяты различные пробы, назначено более 40 химических судебных экспертиз.

13 сентября, 14:28
<p>Фото © СК РФ</p>

Фото © СК РФ

Приоритетной версией смертельного отравления семьи в многоквартирном доме на улице Совхозной в Москве является нарушение правил при проведении дезинсекции в супермаркете. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Следователи и криминалисты с участием сотрудников Роспотребнадзора и отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций осмотрели продуктовые магазины, где закупались жильцы.

"Изъяты финансово-хозяйственная документация, биологические пробы продукции, смывы с поверхностей, пробы воздуха и воды", — говорится в записи.

Задержан первый подозреваемый по делу о смертельном отравлении бабушки и внучки в Москве

Задержан первый подозреваемый по делу о смертельном отравлении бабушки и внучки в Москве

Также были осмотрены квартиры дома, откуда изъяты пробы воды, воздуха, посуда, бытовая химия, лекарства и продукты питания, включая остатки арбуза. Назначено более 40 химических судебных экспертиз.

В Роспотребнадзоре исключили версию об отравлении москвичек веществом для дезинсекции

В Роспотребнадзоре исключили версию об отравлении москвичек веществом для дезинсекции

Напомним, в Москве бабушка и внучка насмерть отравились, предположительно, арбузом из магазина. После случившегося "Магнит", где семья купила ягоду, был закрыт, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека". В арбузах, которые изъяли из квартиры семьи, обнаружены следы вещества для дезинсекции.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

В Роспотребнадзоре исключили версию об отравлении москвичек веществом для дезинсекции

сегодня в 14:27

Бастрыкин потребовал возбудить дела в отношении пяти судей

сегодня в 13:19

Житель Екатеринбурга пытался вернуть жену, напугав муляжом гранаты

сегодня в 14:32

Синоптик предрёк москвичам старое бабье лето в конце сентября

сегодня в 14:47

В Сеть попали душераздирающие кадры "самой одинокой косатки в мире", которая пытается разбить вольер

сегодня в 14:46

Новости партнеров

Layer 1