В Эрмитаже начали "оживлять" картины

В Государственном Эрмитаже состоялась премьера литературных мистерий — музейно-театрального проекта под названием "Флора", который представляет собой серию перформансов. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

"В этих стенах, императорских стенах, оживление — вещь обычная. Это было и в Берлине, в Петербурге делались инсценировки, где княжны в рамах что-то играли", — рассказал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Главная идея проекта заключается в соединении разных видов искусства. Актёры прямо перед картинами разыгрывают сцены, на тему которых и были созданы композиции, что позволяет по-новому взглянуть на шедевры признанных мастеров. Отмечается, что зрители ходят по определённому маршруту из зала в зал. Литературные вечера-мистерии будут проходить в музее каждый четверг в сентябре и октябре.