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В Эрмитаже начали "оживлять" картины

Литературные вечера-мистерии будут проходить в музее каждый четверг в сентябре и октябре.

13 сентября, 15:43
<p>Фото © ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV</p>

Фото © ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV

В Государственном Эрмитаже состоялась премьера литературных мистерий — музейно-театрального проекта под названием "Флора", который представляет собой серию перформансов. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

"В этих стенах, императорских стенах, оживление — вещь обычная. Это было и в Берлине, в Петербурге делались инсценировки, где княжны в рамах что-то играли", — рассказал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В Москве откроют филиал Эрмитажа

В Москве откроют филиал Эрмитажа

Главная идея проекта заключается в соединении разных видов искусства. Актёры прямо перед картинами разыгрывают сцены, на тему которых и были созданы композиции, что позволяет по-новому взглянуть на шедевры признанных мастеров. Отмечается, что зрители ходят по определённому маршруту из зала в зал. Литературные вечера-мистерии будут проходить в музее каждый четверг в сентябре и октябре.

Ранее Лайф рассказывал, что первый опыт Эрмитажа по торговле NFT принёс десятки миллионов рублей. Самой дорогой оказалась картина Леонардо да Винчи. Её купил неизвестный коллекционер за 150 тысяч долларов.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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