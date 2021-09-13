В Эрмитаже начали "оживлять" картины
Литературные вечера-мистерии будут проходить в музее каждый четверг в сентябре и октябре.
Фото © ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV
В Государственном Эрмитаже состоялась премьера литературных мистерий — музейно-театрального проекта под названием "Флора", который представляет собой серию перформансов. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
"В этих стенах, императорских стенах, оживление — вещь обычная. Это было и в Берлине, в Петербурге делались инсценировки, где княжны в рамах что-то играли", — рассказал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Главная идея проекта заключается в соединении разных видов искусства. Актёры прямо перед картинами разыгрывают сцены, на тему которых и были созданы композиции, что позволяет по-новому взглянуть на шедевры признанных мастеров. Отмечается, что зрители ходят по определённому маршруту из зала в зал. Литературные вечера-мистерии будут проходить в музее каждый четверг в сентябре и октябре.
Ранее Лайф рассказывал, что первый опыт Эрмитажа по торговле NFT принёс десятки миллионов рублей. Самой дорогой оказалась картина Леонардо да Винчи. Её купил неизвестный коллекционер за 150 тысяч долларов.
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