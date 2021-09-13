Вооружённый ножом выходец из Пакистана ранил двух человек в Иерусалиме. Видео © Twitter / mda_israel

Два человека были ранены ножом на автобусной остановке в Иерусалиме. Как сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом", мужчина (предположительно пакистанского происхождения) накинулся на людей на улице Яффо, после чего пострадавших незамедлительно увезли в больницу.

"Два человека получили ножевые ранения в Иерусалиме у центральной автобусной станции", — указано в сообщении, опубликованном в "Твиттере"

По информации радио Kan, напавшего удалось нейтрализовать после того, как по нему открыли огонь полицейские. По предварительным данным, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, а сам напавший ранен. Ему также оказывается медицинская помощь.