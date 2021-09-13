Национальный авиаперевозчик Египта впервые запустит рейсы в Израиль

Напомним, между Египтом и Израилем существовало авиасообщение с 1982 года, однако рейсы выполняла неофициальная дочерняя компания Egypt Air (национальный перевозчик не мог выполнять рейсы по политическим и имиджевым мотивам) — Air Sinai, созданная специально для этого. Рейсы проходили раз в неделю, а приобрести билеты можно было лишь в специальных кассах или турагентствах за наличные. При этом некоторые полёты проходили без маркировки авиакомпании, а несколько лет назад прямые полёты между странами и вовсе прекратились. В 2012 году авиасообщение завершила и El Al из-за смены власти в Египте, убытков в условиях низкой нагрузки и возросших расходов на обеспечение безопасности.