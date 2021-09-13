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Национальный авиаперевозчик Египта впервые запустит рейсы в Израиль

Авиасообщение между странами существовало, однако выполнялось в условиях сильных ограничений, а несколько лет назад и вовсе прекратилось.

13 сентября, 17:54
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Египетская национальная авиакомпания Egypt Air сообщила о запуске прямых рейсов из Каира в Тель-Авив, что произошло впервые. Об этом сообщил перевозчик.

Как передаёт ТАСС, полёты будут проходить четыре раза в неделю начиная с 7 октября. Уточняется также о согласовании рейсов в Каир израильской авиакомпанией El Al.

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Напомним, между Египтом и Израилем существовало авиасообщение с 1982 года, однако рейсы выполняла неофициальная дочерняя компания Egypt Air (национальный перевозчик не мог выполнять рейсы по политическим и имиджевым мотивам) — Air Sinai, созданная специально для этого. Рейсы проходили раз в неделю, а приобрести билеты можно было лишь в специальных кассах или турагентствах за наличные. При этом некоторые полёты проходили без маркировки авиакомпании, а несколько лет назад прямые полёты между странами и вовсе прекратились. В 2012 году авиасообщение завершила и El Al из-за смены власти в Египте, убытков в условиях низкой нагрузки и возросших расходов на обеспечение безопасности.

А ранее Лайф рассказывал, что с 21 сентября возобновляются полёты в Турцию и Египет из аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы. В тот же день Россия возобновит авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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