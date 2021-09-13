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США выразили готовность к переговорам с КНДР без предварительных условий

Как отметила заместитель пресс-секретаря Белого дома, Вашингтон стремится к "полной денуклеаризации Корейского полуострова".

13 сентября, 17:49
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Вашингтонская администрация сохраняет готовность к прямому дипломатическому взаимодействию с официальными лицами КНДР без предварительных условий. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Наша позиция в отношении Северной Кореи не изменилась. Мы по-прежнему готовы взаимодействовать с КНДР", — сказала она на брифинге.

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Жан-Пьер отметила, что американская сторона стремится к "полной денуклеаризации Корейского полуострова". По её словам, Вашингтон готов к таким переговорам "без предварительных условий".

Ранее Пентагон увидел угрозу в испытании КНДР новой крылатой ракеты, которая стала результатом "двухлетних достижений" в науке и оборонной сфере. По мнению Вашингтона, Пхеньян по-прежнему сосредоточен на своей программе развития вооружения. Как полагают в США, это представляет угрозу для самой Северной Кореи и её соседей.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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