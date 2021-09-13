США выразили готовность к переговорам с КНДР без предварительных условий

Вашингтонская администрация сохраняет готовность к прямому дипломатическому взаимодействию с официальными лицами КНДР без предварительных условий. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Наша позиция в отношении Северной Кореи не изменилась. Мы по-прежнему готовы взаимодействовать с КНДР", — сказала она на брифинге.

Жан-Пьер отметила, что американская сторона стремится к "полной денуклеаризации Корейского полуострова". По её словам, Вашингтон готов к таким переговорам "без предварительных условий".