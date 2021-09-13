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Москвичка, которая потеряла близких из-за отравления арбузом, выписалась из больницы

Женщина подписала отказ от госпитализации, как только её собственное состояние удалось немного стабилизировать.

13 сентября, 17:38

Фото © Pexels

Москвичка, которая выжила после тяжёлого отравления арбузом, но потеряла своих самых близких — маму и дочь, выписалась из больницы. Об этом сообщают источники Лайфа. Елена Е. подписала добровольный отказ от госпитализации, как только ей стало немного лучше. Из больницы её забрал бывший муж.

Расчёты экспертов: Для летального исхода пострадавшие должны были съесть 8 тонн арбузов

Расчёты экспертов: Для летального исхода пострадавшие должны были съесть 8 тонн арбузов

Напомним, что 10 сентября семья Елены насмерть отравилась, предположительно, арбузом из магазина "Магнит": её мать-пенсионерка и школьница дочь погибли, а сама женщина находилась в тяжёлом состоянии, но его удалось стабилизировать. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека". В остатках арбуза, которые изъяли из квартиры семьи, обнаружены следы вещества для дезинсекции. 39-летний сотрудник частной компании, которая проводила обработку в магазине "Магнит", где погибшие купили арбуз, был задержан. Правда, в Роспотребнадзоре не верят в версию об отравлении москвичек веществом для дезинсекции. Как утверждает наш источник, даже если погибшие не помыли арбуз, обнаруженное в ягоде вещество не привело бы к фатальным последствиям.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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