Москвичка, которая потеряла близких из-за отравления арбузом, выписалась из больницы
Женщина подписала отказ от госпитализации, как только её собственное состояние удалось немного стабилизировать.
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Москвичка, которая выжила после тяжёлого отравления арбузом, но потеряла своих самых близких — маму и дочь, выписалась из больницы. Об этом сообщают источники Лайфа. Елена Е. подписала добровольный отказ от госпитализации, как только ей стало немного лучше. Из больницы её забрал бывший муж.
Напомним, что 10 сентября семья Елены насмерть отравилась, предположительно, арбузом из магазина "Магнит": её мать-пенсионерка и школьница дочь погибли, а сама женщина находилась в тяжёлом состоянии, но его удалось стабилизировать. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека". В остатках арбуза, которые изъяли из квартиры семьи, обнаружены следы вещества для дезинсекции. 39-летний сотрудник частной компании, которая проводила обработку в магазине "Магнит", где погибшие купили арбуз, был задержан. Правда, в Роспотребнадзоре не верят в версию об отравлении москвичек веществом для дезинсекции. Как утверждает наш источник, даже если погибшие не помыли арбуз, обнаруженное в ягоде вещество не привело бы к фатальным последствиям.
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