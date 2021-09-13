Москвичка, которая потеряла близких из-за отравления арбузом, выписалась из больницы

Москвичка, которая выжила после тяжёлого отравления арбузом, но потеряла своих самых близких — маму и дочь, выписалась из больницы. Об этом сообщают источники Лайфа. Елена Е. подписала добровольный отказ от госпитализации, как только ей стало немного лучше. Из больницы её забрал бывший муж.