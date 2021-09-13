"Сегодня содержит, а завтра нет": Жена Петросяна заговорила о "подушке безопасности" на случай расставания с юмористом
Фолловеры предположили, что Брухунова делает такие заявления неспроста. По их мнению, в звёздной паре не всё так гладко, как кажется.
Татьяна Брухунова. Фото © Instagram / bruhunova
Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова заявила, что нельзя во всём полагаться только на мужа. 32-летняя супруга артиста призналась, что зарабатывает собственный капитал, чтобы иметь подушку безопасности.
Брухунова опубликовала на своей странице в "Инстаграме" снимок в летнем платье, сделанный во время отпуска. В посте под фотографией она выразила сожаление, что лето закончилось. В комментариях одна из подписчиц предложила супруге юмориста уговорить мужа продлить лето в тёплых странах. На что Брухунова выкатила спич на тему того, что с мужем может случиться всякое и в жизни надо быть независимой.
"Я работаю, потому что люблю то дело, которым занимаюсь. Потому что имею высшее образование. И потом, муж — это самостоятельный человек, сегодня он вас содержит, а завтра нет. Что тогда будете делать?" — отрезала Татьяна.
Фолловеры предположили, что раз супруга Петросяна делает такие заявления, то в голове она держит некий запасной вариант. По мнению подписчиков, в звёздной паре не всё так гладко, как кажется. Впрочем, это всё лишь догадки.
Ранее Брухунова произвела фурор фотографией с Петросяном. На снимке муза юмориста довольно улыбается. Поклонники засыпали нежностями и комплиментами молодую супругу артиста.
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