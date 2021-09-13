"Сегодня содержит, а завтра нет": Жена Петросяна заговорила о "подушке безопасности" на случай расставания с юмористом

Фолловеры предположили, что Брухунова делает такие заявления неспроста. По их мнению, в звёздной паре не всё так гладко, как кажется.