Расчёты экспертов: Для летального исхода пострадавшие должны были съесть 8 тонн арбузов
В соответствии с ГОСТом, лямбда-цигалотрин по параметрам острой токсичности при ингаляционном поступлении в организм относится к чрезвычайно опасным веществам.
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Найденное в арбузе вещество, которым дезинфицировали помещение магазина "Магнит", не могло привести к гибели 61-летней москвички и её внучки. Летальный исход при отравлении людей продуктом с содержанием лямбда-цигалотрина на уровне 0,12 мг/кг возможен, но только если человек съест восемь тонн бахчевых. Об этом свидетельствует экспертное заключение о токсичности и опасности химического вещества, которое есть в распоряжении Лайфа.
Смертельная доза лямбда-цигалотрина при средней массе подростка в 50 килограммов может составлять 100 мг, а для взрослого человека средней массой в 70 килограммов — 1400 мг. Таким образом, при содержании вещества в количестве 0,12 мг на килограмм арбуза для того, чтобы наступил летальный исход, необходимо съесть более восьми тонн бахчевых.
Как сообщил источник Лайфа, лямбда-цигалотрин вызывает мутагенный эффект и раздражение слизистых оболочек глаз, способен оказывать воздействие на репродуктивную функцию экспериментальных животных. При этом вещество не раздражает кожу и не вызывает на ней аллергию.
В соответствии с ГОСТом "Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности" лямбда-цигалотрин по параметрам острой токсичности при ингаляционном поступлении в организм относится к чрезвычайно опасным веществам (1-й класс опасности); при внутрижелудочном поступлении — к высокоопасным веществам (2-й класс опасности), при накожном — к умеренно опасным веществам (3-й класс опасности).
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Ранее в Роспотребнадзоре исключили версию об отравлении москвичек веществом для дезинсекции. Как утверждает наш источник, даже если погибшие не помыли арбуз, обнаруженное в ягоде вещество не привело бы к фатальным последствиям.
Напомним, в Москве бабушка и внучка насмерть отравились, предположительно, арбузом из магазина. После случившегося "Магнит", где семья купила ягоду, был закрыт, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека". В остатках арбуза, которые изъяли из квартиры семьи, обнаружены следы вещества для дезинсекции.
Сразу после события из этого же дома с симптомами отравления было госпитализировано несколько человек. Роспотребнадзор пока не выявил связи между этими случаями.
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