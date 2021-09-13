Расчёты экспертов: Для летального исхода пострадавшие должны были съесть 8 тонн арбузов

Найденное в арбузе вещество, которым дезинфицировали помещение магазина "Магнит", не могло привести к гибели 61-летней москвички и её внучки. Летальный исход при отравлении людей продуктом с содержанием лямбда-цигалотрина на уровне 0,12 мг/кг возможен, но только если человек съест восемь тонн бахчевых. Об этом свидетельствует экспертное заключение о токсичности и опасности химического вещества, которое есть в распоряжении Лайфа.

Смертельная доза лямбда-цигалотрина при средней массе подростка в 50 килограммов может составлять 100 мг, а для взрослого человека средней массой в 70 килограммов — 1400 мг. Таким образом, при содержании вещества в количестве 0,12 мг на килограмм арбуза для того, чтобы наступил летальный исход, необходимо съесть более восьми тонн бахчевых.

Как сообщил источник Лайфа, лямбда-цигалотрин вызывает мутагенный эффект и раздражение слизистых оболочек глаз, способен оказывать воздействие на репродуктивную функцию экспериментальных животных. При этом вещество не раздражает кожу и не вызывает на ней аллергию.

В соответствии с ГОСТом "Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности" лямбда-цигалотрин по параметрам острой токсичности при ингаляционном поступлении в организм относится к чрезвычайно опасным веществам (1-й класс опасности); при внутрижелудочном поступлении — к высокоопасным веществам (2-й класс опасности), при накожном — к умеренно опасным веществам (3-й класс опасности).

Ранее в Роспотребнадзоре исключили версию об отравлении москвичек веществом для дезинсекции. Как утверждает наш источник, даже если погибшие не помыли арбуз, обнаруженное в ягоде вещество не привело бы к фатальным последствиям.