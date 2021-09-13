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Депутат предложила заменить трудовых мигрантов выпускниками средней школы

А вот выбор пенсионеров в качестве альтернативы она сочла неудачным, потому что старшее поколение часто не может заниматься физическим трудом, считает Светлана Бессараб.

13 сентября, 17:15
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Школьники, закончившие девятый класс и не собирающиеся идти учиться дальше, могут помочь справиться с нехваткой трудовых мигрантов в России. Такое мнение высказала депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она напомнила, что приезжие часто выполняют не самую привлекательную работу в виде уборки общественных мест или строительства.

"Я уверена, что уже сегодня мы можем предлагать эти специальности нашим ребятам, заканчивающим девятый класс, чтобы заменить трудовых мигрантов в этом вопросе", — приводит её слова "Газета.ru".

Таких подростков можно отправить на бесплатные курсы и за несколько месяцев сделать из них хороших каменщиков, столяров или маляров-штукатуров. После обучения они будут получать неплохие средства и иметь востребованную на рынке труда профессию, обладая российским паспортом, заметила парламентарий.

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В каких сферах нехватка кадров ощущается наиболее остро, показал опрос

А вот выбор пенсионеров в качестве альтернативы мигрантам она считает неудачным, потому что старшее поколение часто не может заниматься физическим трудом.

А ранее Лайф рассказывал, что для мигрантов в России ввели карты с чипами о дактилоскопии. На микросхеме будет содержаться электронное изображение папиллярных узоров двух пальцев рук человека.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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