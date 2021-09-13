Депутат предложила заменить трудовых мигрантов выпускниками средней школы

Школьники, закончившие девятый класс и не собирающиеся идти учиться дальше, могут помочь справиться с нехваткой трудовых мигрантов в России. Такое мнение высказала депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она напомнила, что приезжие часто выполняют не самую привлекательную работу в виде уборки общественных мест или строительства.

"Я уверена, что уже сегодня мы можем предлагать эти специальности нашим ребятам, заканчивающим девятый класс, чтобы заменить трудовых мигрантов в этом вопросе", — приводит её слова "Газета.ru".

Таких подростков можно отправить на бесплатные курсы и за несколько месяцев сделать из них хороших каменщиков, столяров или маляров-штукатуров. После обучения они будут получать неплохие средства и иметь востребованную на рынке труда профессию, обладая российским паспортом, заметила парламентарий.

А вот выбор пенсионеров в качестве альтернативы мигрантам она считает неудачным, потому что старшее поколение часто не может заниматься физическим трудом.