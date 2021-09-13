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Xiaomi представит умные очки, через которые можно "увидеть будущее"

По информации инсайдера портала, новинка была создана в сотрудничестве с Dior. Впрочем, на данный момент больше никаких подробностей об устройстве нет, а также неясно, какой у него будет функционал.

13 сентября, 16:53
<p>Фото © <a href="https://www.gizmochina.com/2021/09/13/xiaomi-schedules-impromptu-product-launch-for-tomorrow-reported-to-be-smart-glasses/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gizmochina </a></p>

Фото © Gizmochina

Китайский технологический гигант Xiaomi запланировал крупное мероприятие, на котором будет представлен ряд моделей смартфонов и новый продукт. Об этом сообщает Gizmochina.

На тизер мероприятия, которое намечено на 15 сентября, компания поместила человеческий глаз, на котором написано "увидеть будущее". Инсайдер Digital Chat Station утверждает, что речь идёт об умных очках. По его информации, новинка была создана в сотрудничестве с Dior.

Xiaomi случайно рассекретила характеристики нового смартфона

Xiaomi случайно рассекретила характеристики нового смартфона

Впрочем, на данный момент больше никаких подробностей о новинке нет, а также неясно, какой у неё будет функционал.

Ранее Лайф сообщал, что Facebook презентовала умные очки, разработанные совместно с EssilorLuxottica и Ray-Ban. В гаджет встроены две камеры с разрешением в пять мегапикселей, позволяющие делать фотографии и записывать видео длительностью до 30 секунд. Стоимость устройства начинается от 299 долларов (около 22 тысяч рублей).

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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