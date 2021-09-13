Xiaomi представит умные очки, через которые можно "увидеть будущее"

Китайский технологический гигант Xiaomi запланировал крупное мероприятие, на котором будет представлен ряд моделей смартфонов и новый продукт. Об этом сообщает Gizmochina.

На тизер мероприятия, которое намечено на 15 сентября, компания поместила человеческий глаз, на котором написано "увидеть будущее". Инсайдер Digital Chat Station утверждает, что речь идёт об умных очках. По его информации, новинка была создана в сотрудничестве с Dior.

Впрочем, на данный момент больше никаких подробностей о новинке нет, а также неясно, какой у неё будет функционал.