Xiaomi представит умные очки, через которые можно "увидеть будущее"
По информации инсайдера портала, новинка была создана в сотрудничестве с Dior. Впрочем, на данный момент больше никаких подробностей об устройстве нет, а также неясно, какой у него будет функционал.
Фото © Gizmochina
Китайский технологический гигант Xiaomi запланировал крупное мероприятие, на котором будет представлен ряд моделей смартфонов и новый продукт. Об этом сообщает Gizmochina.
На тизер мероприятия, которое намечено на 15 сентября, компания поместила человеческий глаз, на котором написано "увидеть будущее". Инсайдер Digital Chat Station утверждает, что речь идёт об умных очках. По его информации, новинка была создана в сотрудничестве с Dior.
Впрочем, на данный момент больше никаких подробностей о новинке нет, а также неясно, какой у неё будет функционал.
Ранее Лайф сообщал, что Facebook презентовала умные очки, разработанные совместно с EssilorLuxottica и Ray-Ban. В гаджет встроены две камеры с разрешением в пять мегапикселей, позволяющие делать фотографии и записывать видео длительностью до 30 секунд. Стоимость устройства начинается от 299 долларов (около 22 тысяч рублей).
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