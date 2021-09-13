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Глава СПЧ назвал Моргенштерна и Милохина колхозниками за некачественный контент

В пример Валерий Фадеев привёл других рэперов-виртуозов, которые прикладывают много усилий, чтобы достичь успехов. "Тот же Эминем", — отметил деятель.

13 сентября, 16:35
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CRtMAuJLPxi/?utm_medium=copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">morgen_shtern</a></p>

Фото © Instagram / morgen_shtern

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обрушился с критикой в адрес кумиров молодёжи. По его мнению, рэпер Алишер Моргенштерн и тиктокер Даня Милохин "производят некачественную продукцию".

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Фадеев отметил, что в этом и есть главная проблема артистов. В пример он привёл других рэперов-виртуозов, которые прикладывают много усилий, чтобы достичь успехов. В частности, такие люди занимаются развитием своего потенциала по несколько часов в день, добавил глава СПЧ.

"Тот же Эминем произносил до семи слов в секунду. А эти — "колхозники". Происходит деградация, и это проблема образования, атмосферы в том числе", — заявил он в ходе общения со студентами Тобольского педагогического института имени Менделеева.

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Ранее сегодня СБУ предупредила, что не пустит Моргенштерна на Украину под любой фамилией. В ведомстве пояснили, что гастроли рэпера в любом случае будут запрещены, несмотря на то что продажа билетов идёт полным ходом, а рекламные баннеры можно встретить во многих украинских городах.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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