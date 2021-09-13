Глава СПЧ назвал Моргенштерна и Милохина колхозниками за некачественный контент
В пример Валерий Фадеев привёл других рэперов-виртуозов, которые прикладывают много усилий, чтобы достичь успехов. "Тот же Эминем", — отметил деятель.
Фото © Instagram / morgen_shtern
Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обрушился с критикой в адрес кумиров молодёжи. По его мнению, рэпер Алишер Моргенштерн и тиктокер Даня Милохин "производят некачественную продукцию".
Фадеев отметил, что в этом и есть главная проблема артистов. В пример он привёл других рэперов-виртуозов, которые прикладывают много усилий, чтобы достичь успехов. В частности, такие люди занимаются развитием своего потенциала по несколько часов в день, добавил глава СПЧ.
"Тот же Эминем произносил до семи слов в секунду. А эти — "колхозники". Происходит деградация, и это проблема образования, атмосферы в том числе", — заявил он в ходе общения со студентами Тобольского педагогического института имени Менделеева.
Ранее сегодня СБУ предупредила, что не пустит Моргенштерна на Украину под любой фамилией. В ведомстве пояснили, что гастроли рэпера в любом случае будут запрещены, несмотря на то что продажа билетов идёт полным ходом, а рекламные баннеры можно встретить во многих украинских городах.
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