Агроэксперт назвал криминальной историю со смертельным отравлением москвичек, съевших арбуз

Руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов отметил, что история со смертельным отравлением бабушки и внучки в Москве, которые купили арбуз, может носить криминальный характер. Таким мнением он поделился в беседе с Ura.ru.

"Изначально говорили, что в арбузе был обнаружен этиленгликоль (вещество было обнаружено в крови погибших. — Прим. Лайфа), значит, его кто-то вогнал шприцем. Если в бахчевое попало дезинфицирующее средство для отравления, например, тараканов, то в организм человека оно не могло проникнуть, люди же корки не ели. Поэтому, на мой взгляд, это криминальная история и нужно ждать результатов судебно-медицинской экспертизы", — объяснил Тихонов.

Он отметил, что в магазинах и на рынках арбузы проходят проверку, лабораторный анализ, поэтому должны быть безопасны для потребления. В свою очередь врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева в беседе с агентством подчеркнула, что арбузы полностью безопасны, если их правильно есть.