Агроэксперт назвал криминальной историю со смертельным отравлением москвичек, съевших арбуз
В свою очередь врач отметила, что сейчас действуют новые правила по употреблению бахчевых, которых необходимо придерживаться.
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Руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов отметил, что история со смертельным отравлением бабушки и внучки в Москве, которые купили арбуз, может носить криминальный характер. Таким мнением он поделился в беседе с Ura.ru.
"Изначально говорили, что в арбузе был обнаружен этиленгликоль (вещество было обнаружено в крови погибших. — Прим. Лайфа), значит, его кто-то вогнал шприцем. Если в бахчевое попало дезинфицирующее средство для отравления, например, тараканов, то в организм человека оно не могло проникнуть, люди же корки не ели. Поэтому, на мой взгляд, это криминальная история и нужно ждать результатов судебно-медицинской экспертизы", — объяснил Тихонов.
Он отметил, что в магазинах и на рынках арбузы проходят проверку, лабораторный анализ, поэтому должны быть безопасны для потребления. В свою очередь врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева в беседе с агентством подчеркнула, что арбузы полностью безопасны, если их правильно есть.
"Сейчас действуют новые правила по употреблению арбузов. Раньше их выедали до корки, сейчас этого делать нельзя. Сейчас нужно оставлять от кожуры до слабо-красного полтора-два сантиметра, потому что все вредные вещества содержатся в корке и ближе к корке", — рассказала медик.
Напомним, в Москве бабушка и внучка насмерть отравились, предположительно, арбузом из магазина. После случившегося "Магнит", где семья купила ягоду, был закрыт, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека". В остатках арбуза, которые изъяли из квартиры семьи, обнаружены следы вещества для дезинсекции.
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